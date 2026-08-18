배우 정준원이 SNS 활동을 재개했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 정준원이 '유부녀 킬러' 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다. / 사진=정준원 SNS

'놀면 뭐하니?' 출연 후 태도 논란에 휩싸였던 배우 정준원이 SNS 활동을 재개했다.정준원은 18일 자신의 SNS에 "율이네 가족"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 현재 출연 중인 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 촬영 현장이 담겼다.정준원은 극 중 아내 유보나(공효진 분), 딸 권율(황봄이 분)과 함께한 모습도 공개했다. 황봄이와 나란히 양치하거나 세 사람이 벤치에 앉아 있는 등 화기애애한 분위기를 자아냈다.한편 정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연했다. 정준원은 당시 하나의 대사를 다양한 감정으로 표현하는 '한 문장 챌린지' 코너에서 유재석과 하하의 거듭된 요청에도 끝내 대사를 하지 않았다.해당 장면을 두고 온라인에서는 엇갈린 반응이 나왔다. 내향적인 성향 탓에 예능 촬영에 긴장한 것이라는 의견이 나온 반면, 지나치게 소극적이고 무성의한 태도였다는 지적도 이어졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr