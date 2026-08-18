기욤 딸 레아가 '슈돌'에 출연한다./사진제공=KBS

기욤 딸 레아가 '슈돌'에 출연한다./사진제공=KBS

캐나다 아빠 기욤과 36개월 딸 레아가 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 등장한다.오는 19일 오후 8시 30분 방송되는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 633회는 ‘내게 온 가장 큰 행운’ 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. ‘슈돌’의 새로운 슈퍼맨 가족으로 한국살이 27년 차 캐나다 아빠 기욤 패트리와 그의 36개월 된 딸 레아가 출격한다.기욤의 딸 레아는 유리구슬처럼 맑은 눈동자와 옅은 머리색, 투명한 피부는 물론 사랑스러운 미소와 말투로 첫 등장부터 시선을 사로잡는다. 이어 레아는 “왜?”라고 질문을 쏟아내는 호기심 요정의 면모를 보인다.36개월인 레아는 영어와 프랑스어, 한국어까지 구사한다. 캐나다 아빠 기욤이 가르쳐주는 프랑스어를 척척 따라 하는가 하면, 수박을 먹으며 “워터멜론”이라고 영단어로 표현한다. 한국어, 영어, 프랑스어까지 3개 국어를 자연스럽게 구사하는 레아의 ‘언어 천재’ 면모에 이목이 쏠린다.기욤은 ‘슈돌’ 최초로 캐나다식 육아법을 공개한다. 그는 “캐나다 육아엔 NO가 없다”라며 “레아가 하고 싶으면 하는 것”이라고 밝힌다. 비가 내리는 중에 레아가 야외 수영장에서 물놀이를 하고 싶어하자 기욤은 바로 수영장에 물을 받더니 레아와 우중 수영을 즐기는 등 레아가 하고자 하는 건 막지 않는 색다른 육아법을 보여준다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr