가수 이승철이 공식석상에서 발언하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=이승철 SNS

가수 이승철이 딸 자랑에 나섰다.이승철은 18일 자신의 인스타그램에 "이원 님은 뭘 또 타오셨네요^^"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이승철의 2008년생 둘째 딸이 비모국어 고등학생 그룹 중국어 작문 부문에서 우승(챔피언)을 차지한 모습. 1위 자리에 오름에 따라 금메달도 함께 부여됐다.앞서 이승철은 둘째 딸이 영국 런던에서 과학 올림피아드 은메달을 차지했음을 알린 바 있다.한편 1966년생으로 올해 만 59세인 이승철은 1986년 데뷔했다. 2007년 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr