노재원이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 노재원이 첫 상업영화에 도전한다.‘타짜: 벨제붑의 노래’(이하 ‘타짜4’) 제작보고회가 18일 오전 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열렸다. 행사에는 배우 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈, 최국희 감독이 참석했다. 다만 당초 참석을 예정했던 미요시 아야카가 행사를 하루 앞두고 건강상의 이유로 불참 소식을 알렸다.‘타짜: 벨제붑의 노래’는 ‘타짜’ 시리즈의 4번째 이야기다. 온라인 카지노 사업으로 대박이 났던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다.이날 노재원은 “’타짜’ 원작을 읽었을 때 너무 훌륭한 이야기였다. 만화를 보고 나서 거의 두달 동안 헤어나올 수 없었다. 그 만화 속 이미지를 버리는데 시간이 필요할 정도였다”며 “연기할 때 중요한 키가 변요한 선배였다. 변요한이라는 배우가 장태영 그 자체였다. 현장에서도 그랬다. 질투도 나고 닮고 싶기도 해서 연기를 따라하기도 했다. 박태영을 연기하는데 힌트가 됐다”고 설명했다.노재원은 ‘타짜: 벨제붑의 노래’로 처음으로 상업 영화 주연을 맡았다. 그는 “참 뜻깊고 특별한 일이고 꿈만 같다”며 “박태영이라는 인물만 생각하고 연기했다. 동료 배우들이 있었기 때문에 부담감을 내려놓고 연기할 때는 연기만 생각하면서 촬영 기간을 보냈다. 다시 한번 저를 캐스팅해주셔서 감사하다”고 덧붙였다.한편, ‘타짜: 벨제붑의 노래’는 내달 23일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr