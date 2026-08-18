김석훈이 유재석의 선물을 거절한 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아DB

김석훈이 유재석의 선물을 거절한 일화를 공개했다. / 사진=SBS

배우 김석훈이 '미운 우리 새끼'에서 유재석의 선물을 거절한 일화를 밝혔다.김석훈은 지난 16일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에 스페셜 게스트로 출연했다.이날 김석훈은 최근 '쓰레기 아저씨', 일명 '쓰저씨'로 불리고 있는 근황과 환경 보호에 대한 생각을 밝혔다. 버려진 물건을 주워 현재까지 사용하고 있다며 물건을 소개하고, 상태가 좋은 중고 물품을 찾는 자신만의 방법도 공개했다.유재석에게 받은 명절 선물에 얽힌 일화도 전했다. 서장훈은 "쓰저씨로 유재석 라인에 입성을 했다. '놀면 뭐하니?'에 출연하면서 쓰저씨로 인기를 끌었는데 유재석 선물을 반납하려고 한 거냐"고 물었다.그러자 김석훈은 "유재석이 하는 프로그램에 몇 번 출연했다. 결과가 좋아서 명절 때 선물을 보냈다. 고기를 보냈다"고 말했다. 이어 그는 "고급일수록 포장이 많다. 아주 좋은 고기더라. 포장이 다섯 겹 정도 되는 거다. 일회용 포장지가 너무 많아서 '네 마음은 알겠는데 너무 좋은데 포장이 싫어서 다음부터 안 해주면 좋겠다. 다음부터는 보내지 마라'고 했다. 철학을 이해하니까 이해하더라"고 설명했다.또 김석훈은 아이들이 유치원에서 자신의 유튜브 영상을 접한 뒤 자신을 배우가 아닌 '쓰레기 아저씨'로 알고 있다고 말해 웃음을 자아냈다.'미운 우리 새끼'로 유쾌한 입담을 뽐낸 김석훈이 앞으로 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr