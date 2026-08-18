배우 변요한이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 변요한이 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’ 제작보고회에 불참한 미요시 아아캬를 언급했다.‘타짜: 벨제붑의 노래’(이하 ‘타짜4’) 제작보고회가 18일 오전 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열렸다. 행사에는 배우 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈, 최국희 감독이 참석했다. 다만 당초 참석을 예정했던 미요시 아야카가 행사를 하루 앞두고 건강상의 이유로 불참 소식을 알렸다.‘타짜: 벨제붑의 노래’는 ‘타짜’ 시리즈의 4번째 이야기다. 온라인 카지노 사업으로 대박이 났던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다.이날 변요한은 “미요시 아야카가 오늘을 손꼽아 기다렸던 날이었다. 건강상의 이유로 불참해서 대신 전달해드린다”며 “아리가또 고자이마스(감사합니다)”라고 말했다.또한 변요한은 “언어가 낯선 환경에서 촬영하는데 감사하게도 ‘연기’라는 매체를 통해 감정과 감성과 저희가 생각했던 것들이 서로 잘 이어진다고 생각했다”며 “이 자리를 빌려서 미요시 아야카를 비롯해 이하라 츠요시와 홍다오 선생님께 감사드린다고 말하고 싶다. 즐겁고, 치열했다”고 고마움을 덧붙였다.한편, ‘타짜: 벨제붑의 노래’는 내달 23일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr