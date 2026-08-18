가수 션이 인사를 전하고 있다. / 사진=션 SNS

사진=션 SNS

가수 션이 하루도 안 돼서 5kg을 감량했다.션은 18일 자신의 인스타그램에 "2026년 8월 15일, 81.5km 감사 편지 드리고 5kg이 빠졌다"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 션이 달리기에 나서기 전과 후 몸무게를 체크한 모습. 새벽 4시에는 73.2kg이었으나 오후 3시에는 68.2kg을 기록해 불과 12시간도 되지 않는 시간 동안 5kg이 빠져나가 눈길을 끌었다.션은 "나의 최선의 것을 드릴 수 있어서 감사하다"면서 "누군가는 해야 할 일"이라고 전했다.션은 평소 달리기를 통해 꾸준한 기부로 선행을 이어오고 있다. 특히 광복절 때마다 81.5km를 달리고 독립유공자 후손들에게 815만원을 기부하고 있다.한편 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr