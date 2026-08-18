이상호, 이상민 형제가 똑 닮은 외모 때문에 벌어진 해프닝을 공개했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡쳐

이상호, 이상민 형제가 똑 닮은 외모 때문에 벌어진 해프닝을 공개했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡쳐

일란성 쌍둥이 개그맨 이상호, 이상민 형제가 똑 닮은 외모 때문에 벌어진 해프닝을 공개했다.지난 17일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 공채 22기 개그맨 양상국, 김원효, 박영진, 송준근이 출연해 입담을 뽐냈다. 촬영은 이상호, 이상민 형제가 운영하는 가게에서 진행됐다.미혼인 이상민은 과거 형 이상호의 연인 때문에 겪었던 일화를 공개했다. 이상민은 "난 여자친구가 없었고 형은 여자친구가 있었다"며 "여자친구가 형을 놀래주고 싶었는지 몰래 집에 왔다. 비밀번호를 누르고 들어오길래 '상호가 들어왔구나' 했다"고 말했다.하지만 그 사람은 이상호의 여자친구였다. 그는 설거지 중인 이상민을 남자친구로 착각하고 뒤에서 껴안았다. 이상민은 "내가 형이 아니라는 사실을 깨닫고 놀라서 그대로 도망쳤다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr