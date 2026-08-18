일란성 쌍둥이 개그맨 이상호, 이상민 형제가 똑 닮은 외모 때문에 벌어진 해프닝을 공개했다.
지난 17일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 공채 22기 개그맨 양상국, 김원효, 박영진, 송준근이 출연해 입담을 뽐냈다. 촬영은 이상호, 이상민 형제가 운영하는 가게에서 진행됐다. 미혼인 이상민은 과거 형 이상호의 연인 때문에 겪었던 일화를 공개했다. 이상민은 "난 여자친구가 없었고 형은 여자친구가 있었다"며 "여자친구가 형을 놀래주고 싶었는지 몰래 집에 왔다. 비밀번호를 누르고 들어오길래 '상호가 들어왔구나' 했다"고 말했다.
하지만 그 사람은 이상호의 여자친구였다. 그는 설거지 중인 이상민을 남자친구로 착각하고 뒤에서 껴안았다. 이상민은 "내가 형이 아니라는 사실을 깨닫고 놀라서 그대로 도망쳤다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 17일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 공채 22기 개그맨 양상국, 김원효, 박영진, 송준근이 출연해 입담을 뽐냈다. 촬영은 이상호, 이상민 형제가 운영하는 가게에서 진행됐다. 미혼인 이상민은 과거 형 이상호의 연인 때문에 겪었던 일화를 공개했다. 이상민은 "난 여자친구가 없었고 형은 여자친구가 있었다"며 "여자친구가 형을 놀래주고 싶었는지 몰래 집에 왔다. 비밀번호를 누르고 들어오길래 '상호가 들어왔구나' 했다"고 말했다.
하지만 그 사람은 이상호의 여자친구였다. 그는 설거지 중인 이상민을 남자친구로 착각하고 뒤에서 껴안았다. 이상민은 "내가 형이 아니라는 사실을 깨닫고 놀라서 그대로 도망쳤다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
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