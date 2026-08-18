그룹 누에라 / 사진 제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라 / 사진 제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 월드투어에 이어 페스티벌과 팬 이벤트까지 캐나다에서 일주일간 일정을 소화한다.누에라는 18일부터 24일까지 캐나다 몬트리올과 토론토를 찾는다. 먼저 몬트리올 르 내셔널에서 데뷔 첫 월드투어 'CATCH THE WAVE'(캐치 더 웨이브) 공연을 개최한다. 앞서 유럽과 아시아에서 투어를 이어온 누에라는 이번 공연으로 캐나다 팬들과 처음 만난다.이후 토론토로 이동해 21일부터 23일까지 멜 라스트먼 스퀘어에서 열리는 '2026 토론토 코리안 페스티벌'에 참여한다. 사흘간 무대에 오른 뒤 24일에는 팬사인회와 하이터치 이벤트를 진행한다.이번 캐나다 일정은 미니 4집 '.exe' 활동의 연장선이기도 하다. 누에라는 동명의 타이틀곡으로 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'과 KBS2 '뮤직뱅크'에서 1위를 차지했다.해외에서도 반응이 이어졌다. '.exe'는 지난달 29일 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 4위에 올랐으며, 발매 당일 중국 웨이보의 연예·문화 실시간 차트에도 진입했다.월드투어와 신보 활동을 병행하고 있는 누에라는 이번 일정을 통해 캐나다까지 활동 범위를 넓힌다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr