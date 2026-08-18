유인수가 전역했다./사진제공=매니지먼트 구

배우 유인수가 국방의 의무를 마치고 전역했다.2024년 11월 18일 입대해 공군 군악대 MC병으로 군 복무를 이어온 유인수는 17일 만기 전역했다. 입대 이후에도 영화 ‘보이’를 비롯해 드라마 ‘스터디그룹’, ‘굿보이’ 등에 특별출연했다.유인수는 '힘쎈 여자 도봉순'으로 데뷔해 '지금 우리 학교는', '환혼', '나쁜엄마' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.유인수는 소속사 매니지먼트 구를 통해 “긴 시간 동안 잊지 않고 기다려주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “군백기가 있었던 만큼 앞으로 본업인 연기에 집중하며 좋은 모습으로 보답하고 싶다. 다시 배우 유인수로 인사드릴 테니 지켜봐 달라”고 전했다.매니지먼트 구 측은 “건강하게 국방의 의무를 마친 유인수 배우가 이제 다시 본업인 연기로 대중 앞에 설 수 있게 됐다”며 “유인수가 자신의 장점을 가장 잘 보여줄 수 있는 작품을 통해 한층 성장한 배우의 모습을 보여드릴 수 있도록 든든하게 지원하겠다”고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr