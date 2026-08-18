댄서 백구영이 과거 서바이벌 마스터로 함께했던 참가자들에게 미안한 마음을 전했다./사진제공=엠넷

댄서 백구영이 과거 서바이벌 마스터로 함께했던 참가자들에게 미안한 마음을 전했다./사진제공=엠넷

댄서 백구영이 과거 서바이벌 마스터로 함께했던 참가자들에게 미안한 마음을 전했다./사진제공=엠넷

댄서 백구영이 과거 서바이벌 마스터로 함께했던 참가자들에게 미안한 마음을 전했다.18일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 컨벤션홀에서는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 최정남 PD를 비롯해 안무가 10인 나인, 레난, 바다, 백구영, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬가 참석했다.안무가로도 잘 알려진 백구영은 지난해 방송된 '보이즈 2 플래닛' 시리즈에서 마스터로 활약했다. 약 1년 만에 이번에는 참가자 신분으로 서바이벌에 뛰어들었다.백구영은 "참가자로 돌아와 보니 '보플2' 참가자분들에게 매일 미안한 마음이 든다. 나 역시 살아남기 위해 처절한 하루하루를 보내고 있다. 그 친구들의 마음을 그때 헤아리지 못한 게 죄송스럽다"고 너스레를 떨었다.마스터와 참가자를 모두 경험하면서 느낀 점도 밝혔다. 그는 "선생님도 해보고 참가자도 해보니까 자신에게 어떨 때는 엄격한 선생님이 돼 나 자신을 몰아붙이는 것도 필요하다고 느꼈다. 열심히 하고 있다"고 말했다.또 다른 익숙한 얼굴은 라치카의 '황금 막내' 시미즈다. 시미즈는 '스트릿 우먼 파이터' 출연 당시와 비교해 책임감이 커졌다고 털어놨다.그는 "아무래도 팀 라치카가 있고, 한쪽에는 내가 진행하고 있는 아티스트들도 있어서 책임감이 '스우파'에 처음 나갔을 때보다 커졌다는 생각이 든다"며 "매 미션에서 선택을 최대한 신중하게 하려고 노력했다"고 이야기했다.시미즈는 "디렉터 일을 결과로만 봤을 때는 디렉터가 어떤 일을 하는지 다 알 수 없다. 그런데 이 프로그램에는 작품을 제작하는 과정이 담기기 때문에 메리트가 있다고 생각했다"고 밝혔다. 이어 "디렉터마다 대처 능력이 다를 것 같다. 안무를 제작하는 과정뿐만 아니라 수많은 난관에 봉착한다. 그때 보여주는 각자의 임기응변이 다를 것 같아서 재미 포인트라고 생각한다"고 덧붙였다.프로그램을 연출한 최정남 PD는 '스디파'가 단순한 댄스 서바이벌을 넘어 조직 안에서의 리더십을 보여주는 프로그램이라고 강조했다. 최 PD는 "작품을 완성하는 과정에서 느낀 건 꼭 퍼포먼스를 만드는 사람들만의 이야기가 아니라는 점이다. 어느 회사 안에서도 볼 수 있는 리더십과 디렉터의 모습이 나온다. 안무가들을 보면서 내가 하는 일과도 닿아 있다는 생각이 들었다"고 말했다.이어 "방송을 보면서 '우리 조직과 많이 닮았다', '저 안무가가 진행하는 방식은 우리 팀장과 비슷하다'고 느끼는 분도 있을 것"이라며 "혼자 처음부터 끝까지 이끄는 분도 있고 방식이 제각각이다. 한 사회에서 프로젝트를 맡은 구성원들의 모습을 보는 것 같았다"고 설명했다. 그러면서 "꼭 춤을 추거나 퍼포먼스를 좋아하지 않더라도 이 과정에서 일어나는 일들을 재미있게 볼 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 18일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr