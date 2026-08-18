방탄소년단 진 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 진이 솔로곡으로 스포티파이 누적 재생 수 10억 회를 달성했다.글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 진이 지난해 5월 발매한 미니 2집 'Echo'(에코)의 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'(돈 세이 유 러브 미)는 18일 기준 누적 재생 수 10억 회를 넘어섰다. 진이 발표한 솔로곡 가운데 가장 많은 재생 수다.'Don't Say You Love Me'는 관계가 끝나가는 순간에도 서로를 놓지 못하는 연인의 복잡한 감정을 그린 팝 장르의 곡이다. 절제된 사운드와 서늘한 분위기의 멜로디에 진의 차분한 보컬이 어우러진다.이 곡은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(2025년 5월 31일 자)에 90위로 진입했다. 진은 2022년 솔로 싱글 'The Astronaut'(디 애스트로넛), 2024년 미니 1집 'Happy'(해피) 타이틀곡 'Running Wild'(러닝 와일드)에 이어 세 번째로 솔로곡을 '핫 100'에 올렸다.글로벌 차트에서도 성과를 냈다. 'Don't Say You Love Me'는 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서 2위까지 올랐으며, 빌보드 '글로벌 200'에서는 6위, '글로벌(미국 제외)'에서는 4위를 기록했다.해당 곡이 수록된 'Echo' 역시 빌보드 메인 앨범 차트에서 진의 솔로 최고 기록을 세웠다. 'Echo'는 '빌보드 200'(2025년 5월 31일 자) 3위에 오르며 진의 솔로 앨범 가운데 가장 높은 순위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr