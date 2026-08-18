박주호 아내 안나가 D라인을 공개했다. / 사진=안나 SNS

박주호 아내 안나가 넷째 임신 중 근황을 전했다. / 사진=안나 SNS

전 축구선수 박주호의 아내 안나가 넷째 임신 사실을 알린 지 나흘 만에 공개한 사진에서는 어느새 볼록하게 나온 D라인이 눈길을 끌었다. 안나는 육아와 암 투병, 임신을 겪으면서도 한 개인으로서 자신을 잃지 않는 삶에 대한 생각도 전했다.안나는 17일 자신의 SNS에 "Thank you for all the wonderful messages"(따뜻한 메시지를 보내주신 모든 분께 감사드린다)라며 여러 장의 사진을 게재했다.안나는 "If you have anything you’d like answered on the next q&a video, please go ahead and ask here"(다음 Q&A 영상에서 답변을 듣고 싶은 것이 있다면 편하게 질문해 달라)고 적었다. 이어 "Let’s maintain a community where things can be talked about. Thank you to everyone who conveyed their concerns and support, and to those who shared messages of similar experiences as I mine"(서로 다양한 이야기를 나눌 수 있는 공간으로 이어갔으면 한다. 걱정과 응원을 보내주신 분들, 저와 비슷한 경험을 공유해주신 분들께도 감사드린다)고 전했다.안나는 "Child rearing, cancer, remission, pregnancy, and still trying to somehow nurture oneself and not forgetting who one is as an individual is a really something(육아, 암, 회복, 임신을 겪으면서도 어떻게든 스스로를 돌보고 한 개인으로서 내가 누구인지 잊지 않으려는 것은 정말 쉽지 않은 일)"이라고 털어놨다.공개된 사진 속 안나는 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 검은색 상의에 흰색 롱스커트를 입은 안나는 자연스럽게 볼록해진 D라인을 드러냈다. 음료를 마시거나 휴대전화를 바라보는 평범한 일상을 보내는 모습이다.안나는 지난 13일 자신의 유튜브 채널을 통해 넷째 임신 사실을 깜짝 발표했다. 임신 소식을 직접 전한 지 나흘 만에 한층 선명해진 D라인과 함께 일상을 공개하며 관심을 모았다.박주호와 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후와 진우를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭으로 불리며 많은 사랑을 받았다. 안나는 2022년 암 투병 사실을 알렸으며 이후 치료를 마치고 회복했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr