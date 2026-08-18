배우 손나은이 레깅스 핏을 과시하고 있다. / 사진=손나은 SNS

배우 손나은이 여리여리한 체구를 체감하게 했다.손나은은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "자알 먹고 운동하고🍒"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 손나은이 지인과 함께 카페 나들이를 나서는가 하면 외출을 기록한 모습. 특히 손나은은 군살 없는 다리에 얇은 허리 그리고 넓지 않은 골반라인 등 전체적으로 왜소해진 몸매를 보여 눈길을 끌었다.손나은은 최근 SBS 금토드라마 '김부장'에서 정상아 역으로 출연했다. 정상아는 김부장(소지섭 분)의 직장 동료 상생저축은행 대리이면서 동시에 특수임무국 요원이다.한편 손나은은 1994년생으로 올해 만 32세다. 2011년 그룹 에이핑크 멤버로 데뷔해 2012년부터 배우로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr