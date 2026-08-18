'나는 SOLO' 33기의 자기소개가 공개된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기의 자기소개가 공개된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기 출연자들의 나이와 직업 등이 공개된다.오는 19일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 광수와 모솔녀들의 자기소개가 이어진다.광수는 이날 자신의 직업과 취미 등을 공개한다. 그는 "최근 14년 된 게임 계정을 삭제했다"고 밝힌 뒤 축구와 헬스를 하고 있다고 말한다. 이어 "(33기가) 방송에 나올 때쯤이면 아마 이걸 하고 있을 거다"라며 아직 시작하지 않은 새로운 취미를 언급한다. 이에 이이경은 "지금 안 하고 있는 취미를 밝힌 것은 광수 님이 처음"이라고 말한다.모솔녀들의 자기소개도 이어진다. 한 출연자는 유명 맛집에서 6시간을 기다린 경험을 밝히며 '오픈런 마니아'라고 소개한다. 또 다른 출연자는 인기 캐릭터 성대모사를 선보인다. 특히 한 출연자는 "3.5개 국어를 할 줄 안다"며 즉석에서 외국어 실력을 선보여 남다른 스펙으로 눈길을 끈다.직업과 취미, 연애관 등이 공개되면서 러브라인에도 변화가 생긴다. 송해나는 "자기소개를 듣고 나니 '모솔남'들이 많이 바뀌어 보인다"고 말하고, 이이경은 "연애만 경험이 없지, 다들 인생이 꽉 찬 사람들"이라고 평가한다.'나는 SOLO'는 19일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr