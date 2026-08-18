'나는 SOLO' 33기 출연자들의 나이와 직업 등이 공개된다.
오는 19일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 광수와 모솔녀들의 자기소개가 이어진다.
광수는 이날 자신의 직업과 취미 등을 공개한다. 그는 "최근 14년 된 게임 계정을 삭제했다"고 밝힌 뒤 축구와 헬스를 하고 있다고 말한다. 이어 "(33기가) 방송에 나올 때쯤이면 아마 이걸 하고 있을 거다"라며 아직 시작하지 않은 새로운 취미를 언급한다. 이에 이이경은 "지금 안 하고 있는 취미를 밝힌 것은 광수 님이 처음"이라고 말한다. 모솔녀들의 자기소개도 이어진다. 한 출연자는 유명 맛집에서 6시간을 기다린 경험을 밝히며 '오픈런 마니아'라고 소개한다. 또 다른 출연자는 인기 캐릭터 성대모사를 선보인다. 특히 한 출연자는 "3.5개 국어를 할 줄 안다"며 즉석에서 외국어 실력을 선보여 남다른 스펙으로 눈길을 끈다.
직업과 취미, 연애관 등이 공개되면서 러브라인에도 변화가 생긴다. 송해나는 "자기소개를 듣고 나니 '모솔남'들이 많이 바뀌어 보인다"고 말하고, 이이경은 "연애만 경험이 없지, 다들 인생이 꽉 찬 사람들"이라고 평가한다.
'나는 SOLO'는 19일 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
오는 19일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 광수와 모솔녀들의 자기소개가 이어진다.
광수는 이날 자신의 직업과 취미 등을 공개한다. 그는 "최근 14년 된 게임 계정을 삭제했다"고 밝힌 뒤 축구와 헬스를 하고 있다고 말한다. 이어 "(33기가) 방송에 나올 때쯤이면 아마 이걸 하고 있을 거다"라며 아직 시작하지 않은 새로운 취미를 언급한다. 이에 이이경은 "지금 안 하고 있는 취미를 밝힌 것은 광수 님이 처음"이라고 말한다. 모솔녀들의 자기소개도 이어진다. 한 출연자는 유명 맛집에서 6시간을 기다린 경험을 밝히며 '오픈런 마니아'라고 소개한다. 또 다른 출연자는 인기 캐릭터 성대모사를 선보인다. 특히 한 출연자는 "3.5개 국어를 할 줄 안다"며 즉석에서 외국어 실력을 선보여 남다른 스펙으로 눈길을 끈다.
직업과 취미, 연애관 등이 공개되면서 러브라인에도 변화가 생긴다. 송해나는 "자기소개를 듣고 나니 '모솔남'들이 많이 바뀌어 보인다"고 말하고, 이이경은 "연애만 경험이 없지, 다들 인생이 꽉 찬 사람들"이라고 평가한다.
'나는 SOLO'는 19일 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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