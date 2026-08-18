재킷보다 더 짧은 치마…‘돌싱’ 조예영, 쫙 뻗은 각선미

'돌싱글즈3' 출신 조예영이 과감한 초미니 패션을 선보였다.조예영은 최근 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 공개했다.사진 속 조예영은 블랙 미니 원피스에 오버핏 재킷을 걸친 채 엘리베이터에서 거울 셀카를 남기고 있다. 여기에 가느다란 스트랩 샌들을 매치해 군더더기 없이 깔끔한 올블랙 스타일링을 완성했다.무엇보다 시선을 끄는 건 짧은 원피스 길이다. 허벅지를 훤히 드러내는 초미니 기장에 재킷과 원피스 밑단의 길이가 거의 비슷해 마치 재킷만 걸친 듯 아찔한 착시까지 자아낸다. 한쪽 다리를 살짝 접은 포즈까지 더해지면서 늘씬한 각선미가 한층 강조됐다.시크한 블랙 룩과 대비되는 핑크색 꽃다발도 눈에 띈다. 자칫 무거워 보일 수 있는 올블랙 스타일에 화사한 포인트를 더하며 여성스러운 분위기를 살렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr