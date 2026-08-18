김숙이 한 유명 연예인의 인성을 폭로했다. / 사진=텐아시아 DB

온라인상에서는 김숙이 언급한 연예인의 정체를 두고 각종 추측이 이어지고 있다. / 사진='비보티비' 유튜브 영상 캡처

방송인 김숙이 한 유명 연예인의 인성을 공개적으로 비판했다. 다만 해당 인물의 실명은 밝히지 않아 온라인에서는 정체를 둘러싼 추측이 이어지고 있다.최근 유튜브 채널 '비보티비'에는 '비밀보장' 580회가 공개됐다. 영상에는 김숙과 송은이가 출연해 구독자들의 사연을 듣고 이야기를 나누는 시간을 가졌다.두 사람은 결혼을 앞두고 남편의 본성을 고민하는 사연을 접한 뒤 정신건강의학과 이광민 전문의에게 조언을 구하기 위해 연락했다. 사람의 본성에 관해 이야기를 나누던 중 김숙은 과거 자신이 겪었던 한 유명 연예인과의 일화를 꺼냈다.김숙은 "옛날에 진짜 엄청 유명한 연예인이 있었다. 근데 너무 못됐다. '쟤는 진짜 본성이 더럽구나'라는 생각이 들어 내가 멀리했다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "나중에 인기가 떨어지자 세상 착해지더라. 주변인들도 막 위로를 해줬다"며 "나는 그걸 믿지 않았다"고 덧붙였다.이후 해당 연예인이 다시 인기를 얻자 태도도 이전으로 돌아왔다고 했다. 김숙은 "주변인들이 나한테 와서 '네 말이 맞더라. 본성 그대로 다시 나오더라'고 말했다"고 전했다.김숙은 해당 연예인이 누구인지 구체적으로 밝히지 않았다. 그러나 영상 공개 이후 온라인에서는 김숙이 언급한 인물의 정체를 두고 다양한 추측이 쏟아졌다. 김숙과의 친분이나 과거 활동 등을 근거로 여러 연예인의 실명까지 거론되고 있는 상황이다.이에 일각에서는 익명으로 언급했더라도 여러 정황을 토대로 특정 연예인에게 추측이 향할 수 있는 만큼 김숙 역시 발언에 보다 신중했어야 한다는 반응이 나오고 있다. 반면 당사자를 특정하지 않은 개인적인 경험담일 뿐이며 네티즌들의 과도한 추측이 문제라는 의견도 이어지고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr