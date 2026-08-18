/사진제공=WAKEONE

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 시장 공략을 이어간다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 18일 자정 일본 EP 2집 '회귀러브(回帰LOVE)' 타이틀곡 '이그지스텐스(イグジステンス)'의 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다.공개된 영상에는 교복 차림의 멤버들이 버스 좌석에 나란히 앉아 있는 모습과 여름 풍경이 함께 연출됐다. 영상 후반부에는 고조되는 배경음과 함께 타이어 마찰음을 배치하며 마무리했다.'이그지스텐스'는 주변의 소중한 존재를 통해 자신의 존재 이유를 돌아본다는 내용을 담은 트랙이다. 사운드와 멤버들의 보컬 조화에 초점을 맞췄다.한편 제로베이스원의 일본 EP 2집 '회귀러브' 전곡 음원은 오는 19일 자정 주요 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr