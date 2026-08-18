방송인 박수홍과 김다예 부부가 21개월 딸 재이를 위해 육아도우미를 불렀다가 예상치 못한 인물들의 등장에 당황했/ 사진=유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍' 캡처

방송인 박수홍과 김다예 부부가 21개월 딸 재이를 위해 육아도우미를 불렀다가 예상치 못한 인물들의 등장에 당황했/ 사진=유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍' 캡처

방송인 박수홍과 김다예 부부가 21개월 딸 재이를 위해 육아도우미를 불렀다가 예상치 못한 인물들의 등장에 당황했/ 사진=유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍' 캡처

방송인 박수홍과 김다예 부부가 21개월 딸 재이를 위해 육아도우미를 불렀다가 예상치 못한 인물들의 등장에 당황했다.17일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '재이 시터를 고용했는데 제비 두 마리가 왔습니다..21개월 재이의 고단한 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 박수홍의 집에는 개그맨 김인석과 윤성호가 일일 육아도우미로 등장했다. 김다예는 "육아도우미를 불렀다. 지난번에 부른 사람이 너무 별로여서 다른 곳에서 한 번 시켜봤다"고 상황극을 시작했다.두 사람은 등장부터 노래와 춤을 선보이며 범상치 않은 모습을 보였다. 이를 본 박수홍은 "뭐야. 재이야, 이게 무슨 일이야"라며 당황했고, "한 분이 아니라 두 분이냐. 느낌이 안 좋다"며 경계했다.평소 낯을 잘 가리지 않는다는 재이 역시 두 사람의 등장에 굳은 표정을 지었다. 박수홍은 자신에게 꼭 붙은 딸을 보며 "재이가 피하는 건 처음 본다. 원래 겁이 없는 아이다"라고 놀라워했다. 김다예 역시 "이렇게 순하고 울지도 않는 재이가"라며 웃었다.박수홍은 두 사람의 육아 경험부터 확인했다. 김인석은 "아이 둘을 키우고 있다. 다 키워냈다. 이유식부터 다 했다"고 자신감을 보였다. 반면 윤성호는 "저는 아이로 살아본 적이 있다"고 엉뚱하게 답해 웃음을 안겼다. 이어 김다예는 본격적인 육아 미션을 전달했다. 재이와 산책하는 것은 물론 유아식을 준비하고 장까지 봐야 한다고 설명했다.그러던 중 김다예는 두 사람을 향해 "영유아가 있는 집에 들어오셨는데 손도 안 씻으셨다"고 지적했다. 박수홍 역시 두 사람의 화려한 차림새를 바라보다 "저 육아도우미 회사는 망하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "맞춤으로 보내준다고 하면서 여자아이에게 제비 같은 두 남자를 보냈냐"고 한탄했다.걱정과 달리 시간이 지나면서 재이도 두 사람에게 마음을 열었다. 처음에는 아빠에게 꼭 붙어 김인석과 윤성호를 피하던 재이는 점차 손을 내밀고 애교를 보이는 등 가까워졌다.외출 중에는 뜻밖의 상황도 벌어졌다. 백화점에서 시민들이 김인석과 윤성호보다 재이를 먼저 알아본 것. 윤성호는 "재이만 알아보신다. 우리는 아무도 못 알아본다"고 말해 웃음을 더했다.한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술을 통해 임신에 성공해 2024년 딸 재이를 품에 안았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr