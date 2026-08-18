김준현의 '맛녀석' 스핀오프가 공개된다./사진=텐아시아DB

김준현의 '맛녀석' 스핀오프가 공개된다./사진제공=코미디TV

'맛있는 녀석들'이 6년 만에 스핀오프를 선보인다.지난 14일 방송된 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')에서는 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '착한 식당' 특집을 맞아 두 곳의 식당을 찾았다.첫 번째 식당을 찾은 뚱친즈는 엉겅퀴해장국을 비롯한 향토음식에 감탄했다. 김준현은 "착한 식당을 넘어서 아름다운 식당"이라고 극찬했고, 맛있는 음식을 앞에 둔 뚱친즈는 '쪼는맛'도 없이 마음껏 메뉴를 주문했다. 김준현은 "그냥 시켜요. 먹을수록 착해지는 거야 우리는"이라며 남다른 먹방 의지를 보였다.사장님이 주방에서 땀을 흘리며 음식을 만드는 모습을 본 문세윤은 제작진이 건넨 선풍기를 사장님께 드리자고 제안했다. 김준현은 촬영 중 한 번도 남에게 내준 적 없는 전용 선풍기까지 건넸다. 문세윤은 "촬영하면서 처음 빌려주는 거다"라며 놀라워했다. 뚱친즈는 '쪼는맛' 게임 대신 '쏘는맛'으로 선결제를 진행했다. 문세윤이 먹물오징어덮밥 48그릇을 선결제했고, 제작진도 선행에 동참하며 52그릇을 추가로 결제했다.두 번째 식당은 오랜 시간 동안 이어진 나눔과 봉사로 선한 영향력을 행사하고 있는 53년 역사의 중식당이었다. 탕수육과 짜장면을 맛본 멤버들은 "예술"이라며 감탄했다. 김해준도 '쏘는맛'에 당첨되자 짜장면 48그릇 대신 50그릇을 선결제했다.스핀오프 소식도 전해졌다. 문세윤이 김준현에게 "좋은 소식이 있다던데"라고 묻자 김준현은 "굽뚱입니다"라며 직접 공개했다. '굽뚱'의 의미를 묻는 질문에 김해준이 "굽는 뚱땡이 아냐?"라고 답하자 김준현이 "정확해서 뭐라 할 수가 없다"고 해 웃음을 자아냈다.제작진은 "멤버들과 제작진 역시 사장님들의 나눔에 동참하고자 선결제를 진행하며 온정을 보탰다"며 "이번 방송에서는 '쪼는맛' 없이 멤버 전원이 마음껏 먹방을 즐기며 훈훈한 감동을 안겼다"고 전했다.'맛있는 녀석들'의 새로운 스핀오프 '오늘부터 굽뚱'은 오는 20일부터 매주 목요일 '맛있는 녀석들' 유튜브 채널에서 공개된다.한편, '맛있는 녀석들'은 지난 2월 'THE 맛있는 녀석들'에서 1년 6개월 만에 원조 타이틀 '맛있는 녀석들'로 변경됐다. 시청률은 원조 타이틀 복귀 이후 6개월 내내 전회차 0%대 시청률을 기록 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr