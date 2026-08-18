엠넷 댄스 서바이벌 시리즈가 새로운 방식으로 돌아왔다./사진제공=엠넷

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엠넷 댄스 서바이벌 시리즈가 새로운 방식으로 돌아왔다./사진제공=엠넷

엠넷 댄스 서바이벌 시리즈가 새로운 방식으로 돌아왔다. 2021년 8월 첫 방송된 '스트릿 우먼 파이터'는 신드롬급 인기를 끈 이후 매년 새로운 버전으로 시청자들과 만나왔다. 5년 차를 맞은 올해는 댄서를 넘어 안무가와 디렉터들의 경쟁을 전면에 내세웠다.18일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 컨벤션홀에서 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 최정남 PD를 비롯해 안무가 10인 나인, 레난, 바다, 백구영, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬가 참석했다.최정남 PD는 역대 댄스 시리즈 중 가장 많은 댄서가 참여한다고 밝혔다. 그는 "안무가분들이 작품을 만들어야 하다 보니 매 미션 많은 댄서분과 함께한다. 안무가들이 원하는 그림과 콘셉트를 구현하려면 댄서들과 호흡해야 한다"고 설명했다.이어 "역대 댄스 시리즈 중 가장 많은 댄서분이 나온다. 950명, 1000명 가까이 되는 국내외 댄서분들이 모두 함께하는 느낌"이라며 "매 미션을 메가 크루처럼 진행하고 있다. 가장 스펙터클하지 않을까 싶다. 인원수가 매 미션에서 큰 역할을 한다"고 강조했다.베테랑과 영 디렉터들의 경쟁도 관전 포인트로 꼽았다. 최 PD는 "베테랑 디렉터분들은 확실히 기대되는 퀄리티였다. 모든 분이 좋은 모습을 보여주셨지만 특히 안정적이고 기대되는 작품을 많이 보여줬다"고 말했다.그러면서도 "프로그램 안에서는 영 디렉터분들도 베테랑 디렉터들과 충분히 겨룰 수 있을 만한 작품을 많이 보여줬다. 베테랑과 영 디렉터들이 만든 작품을 함께 비교해서 보면 재미있을 것"이라고 덧붙였다.기존 '스트릿' 시리즈와의 가장 큰 차별점은 '작품 전쟁'이다. 최 PD는 "그동안 진행했던 댄스 시리즈는 크루 중심이었고 댄서 한 명 한 명을 조명했다. 이번 프로그램은 안무가들이 하나의 작품을 만들고 그 작품으로 경쟁한다. 작품을 만들어가는 과정까지 비추는 프로그램"이라고 소개했다.이어 "그래서 '작품 전쟁'이라는 키워드가 있다. 퍼포먼스 디렉터는 하나의 작품이 나오기까지 음악과 콘셉트, 동선의 변화 등을 고민하고 댄서들을 활용한다"며 "하나의 작품이 완성되는 과정부터 결과까지 보여줄 수 있다. 기존 댄스 시리즈보다 풍성하고, 결과물을 통해 안무가들의 생각까지 담을 수 있는 프로그램"이라고 설명했다.10명의 안무가를 선정한 기준도 밝혔다. 최 PD는 "고민했던 포인트는 자신의 생각을 하나의 작품으로 풀어낼 수 있는지였다"고 말했다. 이어 "시미즈 님도 5년 전에는 막내 역할이었지만 프로그램이 끝난 이후 정말 많이 성장했다. 인규 님도 마찬가지다. 과거 댄스 시리즈에서 만났던 안무가들이지만 이번 프로그램에서는 새롭게 조명할 수 있겠다는 생각이 들었다"며 "자신의 생각을 넣어 하나의 작품으로 풀어내는 모습을 시청자들도 보고 싶어 할 거라고 생각했다. 그런 기준으로 10명의 안무가를 모셨다"고 이야기했다.인규는 2022년 방송된 '스트릿 맨 파이터'에 위댐보이즈 멤버로 참여한 뒤 4년 만에 새 시리즈로 돌아왔다. 그는 "이전 시리즈에서는 어떤 춤을 보여줄까 고민했다면 이번에는 왜 이 장면이어야 하는지를 고민했다. 팀에게 기회가 다시 갈 수 있도록 무거운 책임감을 가지고 프로그램에 임했다"고 달라진 마음가짐을 밝혔다. 인규는 "올해 하반기 최고 도파민이라고 생각한다. 기대하실 만큼 재미있을 것"이라고 자신했다.'스트릿 우먼 파이터2' 우승 크루 베베의 리더 바다는 우승 경력에서 오는 부담감을 털어놨다. 그는 "우승 크루라는 이름이 있다 보니 부담감이 있었다. 그 부담감을 책임감으로 키우려고 했다"고 말했다.이어 "너무 감사한 기회로 우승 크루라는 이름이 생겼지만 거기에 머무르지 않고 가슴 뛰는 일에 도전하는 사람"이라며 "이번에는 우리 팀 이름을 걸고 나왔기 때문에 부담감이 크다. 우승 크루의 리더인 만큼 책임도 있지만 색다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기분 좋은 부담감을 가지고 열심히 임하고 있다"고 덧붙였다.백구영 역시 자신의 이름을 내건 경쟁인 만큼 책임감이 크다고 강조했다. 그는 "크루 이름이 아니라 자기 자신의 이름을 걸고 하는 경쟁이기 때문에 퀄리티에 관한 책임감이 막중하다. 그만큼 더 많은 노력을 들여 작품을 만들고 있다"고 밝혔다. 이어 "고생한 만큼 많은 분이 보고 즐겨주셨으면 좋겠다. 모든 감정을 여기에 쏟았다. 고통과 눈물, 행복한 순간까지 많이 봐달라"고 당부했다.백구영은 "디렉터들의 크레딧을 두고 벌어지는 경쟁이다. 디렉터들이 얼마나 크레딧을 원하고 소중하게 생각하는지, 또 얼마나 자랑스럽게 여기는지가 프로그램에 적나라하게 나온다. 즐겁게 봐주시면 감사하겠다"고 말했다. 시미즈는 예상하기 어려운 미션을 관전 포인트로 꼽으며 "뛰는 저희 위에 나는 제작진이 있더라. 기발한 미션이 많이 나온다. 재미있게 보실 수 있을 것"이라고 관심을 요청했다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 18일 오후 10시 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr