영탁 정규 3집 ‘GOGO’ 포스터 / 사진 제공=어비스컴퍼니

가수 영탁이 정규 3집 발매를 앞두고 컴백 예열에 나섰다.영탁은 공식 SNS를 통해 오는 9월 14일 발매하는 정규 3집 'GOGO'(고고)의 포스터 2종을 공개했다. 블랙과 레드 컬러를 앞세운 포스터에는 레이서로 변신한 영탁의 모습이 담겼다. 앨범명 'GOGO'와 발매일을 속도감이 느껴지게 배치해 새 앨범의 콘셉트를 드러냈다.공개된 포스터에는 영탁의 다채로운 모습이 담겼다. 첫 번째 이미지에서는 여유로운 표정으로 카메라를 바라보며 카리스마를 뽐냈고, 또 다른 이미지에서는 그림자 실루엣으로 궁금증을 키웠다. 레이싱을 연상시키는 콘셉트를 통해 앞으로 나아가는 이미지를 강조했다.'GOGO'는 영탁이 2023년 8월 선보인 정규 2집 'FORM' 이후 약 3년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 영탁은 그간 특유의 음색과 가창력을 바탕으로 다양한 장르의 음악을 선보여왔다. 이번 앨범을 통해 어떤 음악적 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.새 앨범 발매 이후에는 단독 콘서트로 팬들과 만난다. 영탁은 오는 10월 3일부터 5일까지 고려대학교 화정체육관에서 2026 영탁 단독 콘서트 'TAK SHOW5'를 개최한다. 공연에서는 정규 3집 'GOGO'에 수록된 신곡 무대를 처음으로 선보일 예정이다.영탁의 정규 3집 'GOGO'는 다음 달 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr