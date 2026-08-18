방송인 맹승지가 연하의 의사 남자친구와 공개 열애를 시작한 가운데, 제주도 여행에서 벌어진 황당한 일화를 공개했다./ 사진=SNS

방송인 맹승지가 연하의 의사 남자친구와 공개 열애를 시작한 가운데, 제주도 여행에서 벌어진 황당한 일화를 공개했다./ 사진=SNS

방송인 맹승지가 연하의 의사 남자친구와 공개 열애를 시작한 가운데, 제주도 여행에서 벌어진 황당한 일화를 공개했다.맹승지는 17일 자신의 SNS에 "끼리끼리 만난다는데 맞는 말 같아요"라는 글과 함께 남자친구와 제주도에서 찍은 사진 여러 장을 게재했다.맹승지는 "어제 남친이랑 제주에서 왔는데 공항에서 택시가 안 잡혀서 오랫동안 기다리다가 카카오택시가 잡혀서 둘 다 엄청나게 행복해했다"고 당시 상황을 전했다. 그러나 두 사람이 택시를 기다릴 필요가 없었던 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 공항에 자신들의 차를 주차해둔 사실을 나란히 잊어버렸던 것.맹승지는 "오늘 남친이 공항에 가야 한다면서 택시를 잡길래 '차 끌고 가면 되는데 웬 택시?'라고 했더니 '어제 우리 공항에 차 두고 왔어'라고 하더라"고 설명했다. 결국 두 사람은 다음 날 다시 공항을 찾아 차를 가져왔다. 맹승지는 "진짜 끼리끼리 만나는 거 맞는 것 같다"며 "우리 같은 커플 또 있나요"라고 유쾌하게 덧붙였다.함께 공개한 사진에는 제주도에서 데이트를 즐기는 맹승지와 남자친구의 모습도 담겼다. 두 사람은 서로 밀착해 장난스러운 표정을 짓는 등 공개 열애를 시작한 뒤 달달한 분위기를 숨기지 않았다.앞서 맹승지는 지난 13일 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 알렸다. 상대는 맹승지보다 연하인 의사로 알려졌으며 구체적인 나이와 신상은 공개되지 않았다.이후 맹승지는 남자친구와 함께한 커플 챌린지 영상도 공개했다. '누가 먼저 고백했나', '싸운 후 누가 먼저 사과하나'라는 질문에 남자친구를 지목했고, '누가 더 나이가 많나'라는 질문에는 자신을 가리키며 연상연하 커플임을 드러냈다.한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 MBC '무한도전'의 '여름 예능 캠프' 특집 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr