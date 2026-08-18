김동준이 '개와 늑대의 시간2' 스페셜 MC로 합류한다. / 사진=텐아시아DB

김동준이 '개와 늑대의 시간2' 스페셜 MC로 합류한다. / 사진제공=채널A

가수 김동준이 '개와 늑대의 시간2' 최초의 비반려인 스페셜 MC로 출연한다.오는 19일 방송되는 채널A '개와 늑대의 시간2' 31회에는 김동준이 11기 스페셜 MC로 등장한다.평소 '개늑시2'를 즐겨봤다는 김동준은 "보면서 늘 '도대체 왜 저럴까?' 하는 궁금증이 많았다. (비반려인의 시선에서) 훈련사님과 보호자분들께 거침없이 폭풍 질문을 던지겠다"고 말했다. 이에 김성주는 "내가 하지 못했던 질문들을 시원하게 쏟아내 달라"라며 웃어 보였다.김동준이 합류한 11기의 주제는 '벼랑 위의 포효'다. 반려견과 보호자 사이의 갈등과 그 이면에 숨겨진 사연이 공개될 예정이다.한편 '개와 늑대의 시간2'는 문제 행동을 보이는 반려견과 보호자의 관계를 살펴보고 해결 방법을 찾아가는 반려견 솔루션 프로그램이다. 반려견의 행동뿐 아니라 보호자의 태도와 양육 환경 등을 함께 다룬다.'개와 늑대의 시간2'는 매주 수요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr