배우 소지섭이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

소지섭의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

'김부장' 시즌2를 언급하기도 했다. 소지섭은 "새롭다기보다는 개인적으로 에피소드 형식보다는 이번에 딸아이가 없어진 것처럼 큰 무언가가 줄기로 있었으면 좋을 것 같다"고 말했다.



이어 그는 "어떻게 준비를 할지는 모르겠다. 거기에 따라서 김부장의 역할도 조금 변할 거라 생각한다. 그러면 또 그 안에서 다양한 것들을 보여드릴 수 있을 것 같다. 아마 팀으로 움직이지 않을까. 일단 세계관이 너무 크다"고 덧붙였다.



배우 소지섭이 화보 인터뷰에서 SBS 드라마 '김부장' 시즌2를 언급했다.소지섭은 글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지(BoldPage)의 글로벌 인터뷰 'Global Q’s'를 통해 '김부장' 흥행 이후 달라진 반응과 작품 선택 기준, 로맨틱 코미디에 대한 생각 등을 밝혔다.소지섭은 '김부장' 이후 달라진 반응에 대해 "'미안하다, 사랑한다'를 보지 못한 세대가 되게 많은데, 이번 '김부장'은 많은 세대가 봐주셔서 요즘에는 제 이름보다 '김부장'이라는 이름으로 제일 많이 불린다"고 말했다.작품을 선택한 이유로는 액션보다 인물의 서사를 꼽았다. 그는 전작 '광장' 이후 다시 액션 드라마를 하고 싶었다면서도 "그때 들어왔던 게 '김부장'인데, 액션보다는 김부장이 가진 서사, 이 사람이 살아온 환경이나 이런 것들이 너무 마음에 들더라"고 설명했다.'김부장', '오직 그대만', '미안하다, 사랑한다' 등 누군가를 끝까지 지키는 인물을 주로 연기해온 이유도 밝혔다. 소지섭은 "약간 둘 다인 것 같다. 제가 나서서 찾지는 않지만 그런 대본을 보면 끌리는 것 같다"고 말했다. 이어 "나는 큰 줄기가 있어서 끈질기게 붙잡고 늘어지는 걸 좋아하나 보다"라며 "단순하게 놓치지 않고 끝까지 가는 걸 되게 좋아하는 것 같다"고 설명했다.소지섭의 화보와 인터뷰 전문은 볼드페이지에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr