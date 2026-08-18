김숙과 라미란이 제주도에서 시간을 보냈다. / 사진='김숙티비' 유튜브 캡쳐

김숙과 라미란이 제주도에서 시간을 보냈다. / 사진='김숙티비' 유튜브 캡쳐

개그우먼 김숙이 절친인 배우 라미란과 함께 있던 중 자신만 사진 요청을 받지 못했다.지난 17일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '제주 별 5점짜리 맛집 투어 하고 별 보러 가자'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김숙과 라미란은 제주의 카페를 찾아 여유로운 시간을 보냈다.그러던 중 한 시민이 두 사람이 앉아 있는 테이블로 다가왔다. 시민은 김숙과 라미란을 앞에 두고 라미란에게만 사진을 요청했다. 이어지는 사진 요청에 김숙은 태연하게 디저트를 먹으며 기다렸다.라미란이 자리에 앉자 김숙은 "내 스타일리스트가 왜 이렇게 유명한 거야"라고 말했다. 두 사람은 과거 대만 여행 당시에도 사람들이 자신을 알아보지 못했던 일화를 언급했다. 두 사람의 대화가 끝나기 무섭게 또 다른 사람들이 라미란에게 사진을 요청했다. 다시 혼자 남은 김숙의 쓸쓸한 모습이 웃음을 자아냈다.김숙은 1995년 KBS 12기 공채 개그맨으로 데뷔했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr