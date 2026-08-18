배우 정준원과 공효진이 작품에 맞는 포즈를 취하고 있다. / 사진=공효진 SNS

최근 태도 논란에 휩싸였던 배우 정준원이 화보 인터뷰에서도 부끄러운 면모를 보였다.공효진은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "본편"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 공효진이 정준원과 함께 화보 촬영이 끝난 후 인터뷰를 진행하고 있는 모습. 특히 정준원은 온라인상에서 쓰이는 유행어들을 맞추는 문제에서 공효진을 이기는 활약을 보였다.그러나 유행어의 사용 예시를 들어야 한다는 요구에는 "진짜 못하겠는데"라며 두 손으로 몸을 감쌌다. 이에 옆에 있던 공효진이 "한 번만 보여줘요"라고 말하자 두 차례 머뭇거린 후 유행어를 뱉은 뒤 수줍은 듯 고개를 숙였다.앞서 정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연했다. 그는 하나의 대사를 다양한 감정으로 표현하는 '한 문장 챌린지' 코너에서 유재석과 하하의 거듭된 요청에도 한마디도 하지 못하는 모습을 보였다. 해당 장면은 누리꾼들 사이 갑론을박으로 번졌다. 내향적인 성향 탓에 긴장한 것이라는 의견과 소극적이고 무성의한 태도를 보였다는 반응으로 엇갈렸다.한편 정준원은 공효진과 함께 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연 중이다. 작품은 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품이다. 정준원은 극 중 유보나(공효진 분)의 남편이자 탐사보도팀 기자 권태성 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr