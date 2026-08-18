홍혜걸이 '라디오스타'에 6년 만에 재출연한다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

오는 19일 방송되는 '라디오스타'는 '역시 난 죽지 않아 킥킥' 특집으로 꾸며진다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

홍혜걸이 아내 여에스더와 별거했던 이유를 밝힌다.오는 19일 방송되는 MBC '라디오스타'는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연하는 '역시 난 죽지 않아 킥킥' 특집으로 진행된다.6년 만에 '라디오스타'를 다시 찾은 홍혜걸은 여에스더가 해당 프로그램에 이미 다섯 차례 출연했다며 서운함을 털어놓는다. 아내보다 먼저 방송, 광고, 강연 등을 시작했지만 어느 순간 여에스더의 인기가 자신을 앞서기 시작했다고 말한다.여에스더와 약 5년간 떨어져 생활했던 이유도 공개한다. 우울증을 앓고 있는 여에스더를 배려해 제주에서 따로 생활했다는 것. 그러던 중 제주에서 찍은 사진을 아내에게 보냈다가 여에스더의 답장을 받은 뒤 바로 다음 날 짐을 챙겨 서울로 올라왔다고 밝힌다. 현재는 서울과 제주를 오가며 생활하고 있다고 덧붙인다.홍혜걸은 최근 자신이 대한민국 남성들의 '워너비'로 불린다는 이야기가 나오자 자신감도 내비친다. 장항준, 이상순 등 '아내 잘 만난 남편'으로 꼽히는 인물들이 언급되자 "제가 압도적으로 1등"이라고 말한다. 이어 누가 가장 아내 덕에 호강하는지 직접 AI에게 물어봤다고 밝혀 웃음을 안긴다.여에스더와 보내는 둘만의 시간에 대해서도 이야기한다. 두 사람은 거의 매일 밤 침대에 누워 그날 있었던 일을 약 1시간 동안 이야기하다 잠든다고. 이 시간을 '찌찌쪼쪼(?)'라고 부른다고 설명해 MC들의 궁금증을 자아낸다.'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr