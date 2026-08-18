'내 남은 연애' 3회가 방송됐다. / 사진=SBS

'내 남은 연애' 3회가 방송됐다. / 사진=SBS

'내 남은 연애' 3회가 방송됐다. / 사진=SBS

'내 남은 연애' 김선호가 정예지와 두 번째 데이트에 나섰다. 한편 김선호는 앞선 방송에서 r군 복무 중 혈액함 4기를 판정받았다고 밝힌 바 있다.지난 17일 방송된 SBS '내 남은 연애' 3회에서는 여자 출연자들이 직접 준비한 '버킷리스트 데이트'가 진행됐다. 김종은과 서로빈, 김선호와 강민영, 한도곤과 김나영이 처음 데이트에 나섰고, 한도곤과 서로빈, 김선호와 정예지는 두 번째 데이트를 가졌다.김종은과 서로빈은 탁구장에서 첫 데이트를 시작했다. 두 사람은 소원 들어주기를 걸고 탁구 대결을 펼쳤고, 서로빈은 김종은에게 여러 질문을 건네며 호감을 표현했다. 식당으로 이동하던 중 김종은이 추워하는 서로빈에게 겉옷을 입혀주자 서로빈은 "이것도 마음의 표현일까"라며 기대했다. 그러나 데이트가 끝난 뒤 김종은에게 받은 시간이 '0분'이라는 사실을 확인한 서로빈은 "10분의 시간을 보내줄 마음이 없구나. 너무 속상했다"고 말했다.김선호와 강민영은 교복 데이트에 나섰다. 어린 시절 투병으로 학창 시절 추억이 부족한 강민영을 위해 김선호는 교복을 입고 즉석 떡볶이를 먹는 버킷리스트를 함께했다. 두 사람은 빈티지 캠코더로 서로를 촬영하며 시간을 보냈지만, 김선호가 강민영의 말투로 무안했던 순간을 언급하면서 어색한 분위기가 형성되기도 했다. 데이트 후 김선호에게 받은 시간이 '0분'임을 확인한 강민영은 아쉬움을 보였다.한도곤과 김나영은 LP바와 야장에서 데이트를 즐겼다. 음악 취향이 맞은 두 사람은 이소라의 LP를 들으며 대화를 나눴다. 김나영은 "나는 어떤 것 같아요?", "적극적으로 플러팅해요?"라고 물었고, 한도곤은 미소로 답했다. 이를 지켜본 최예나는 "'나곤' 커플의 그림체가 너무 좋다"고 말했다.이어진 한도곤과 서로빈의 두 번째 데이트에서 한도곤은 "호감 가는 사람은 한 명"이라며 서로빈을 향한 마음을 표현했다. 반면 서로빈은 한도곤이 '어른 남자'처럼 느껴져 어렵고 네 살 이상의 나이 차이도 부담스럽다고 털어놨다. 서로빈에게 다시 100분을 건넨 한도곤은 자신이 받은 시간이 없다는 사실을 확인한 뒤 "나에 대해서 별로 생각이 없으시구나"라며 아쉬워했다.지난 방송에서 6년 전 블로그 비밀 댓글로 이어진 인연이 밝혀진 김선호와 정예지는 두 번째 데이트에 나섰다. 두 사람은 노포에서 막걸리를 마시며 대화를 나눴고, 김선호는 매운 닭발을 먹고 당황한 정예지를 바라보며 묘한 분위기를 형성했다.하지만 한 사람에게 직진할 것인지 묻는 정예지의 질문에 김선호는 "주어진 시간에 최선을 다해 더 이야기해보겠다"고 답했다. 데이트 직후에는 "오늘 유난히 길다"고 말해 MC들을 당황하게 했다. 두 사람은 지난번과 동일하게 서로에게 50분을 건넸고, 결과를 확인한 뒤 "확신이 없구나"라며 아쉬움을 나타냈다.방송 말미에는 출연자들의 나이와 직업 공개가 예고됐다. 여기에 새로운 규칙과 인연의 등장까지 예고되면서 러브라인에도 변화가 예상된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr