배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS
배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS
배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다.

18일 오후 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 한일 국제 부부 송진우와 미나미의 일상이 그려진다.

최근 진행된 녹화에서 송진우와 미나미는 새벽부터 성대모사와 노래, 춤을 이어가며 남다른 에너지를 보여준다. 이 과정에서 미나미는 "내가 사실 원조 갸루였다"고 고백해 출연진의 관심을 끈다.
배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS
배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS
미나미의 과거 사진도 공개된다. 현역 갸루로 활동하던 시절의 모습부터 그룹 리센느 멤버 미나미와 비교되는 스타일링까지 소개되며 스튜디오의 이목을 집중시킨다.

이어 송진우는 여름방학을 맞아 한 달간 일본 친정으로 떠나는 가족들을 배웅하기 위해 공항을 찾는다. 평소 패션에 관심이 많은 그는 이날도 눈에 띄는 차림으로 등장해 주변의 시선을 한 몸에 받는다.

송진우의 파격적인 공항 패션에 출연진은 "시선 집중이야!", "다 쳐다보고 있어"라며 웃음을 터뜨린다. 실제 공항에서도 많은 이들이 송진우를 바라보는 모습이 포착된다.
배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS
배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS
송진우는 당시 정국도 같은 공항에 있었다는 사실을 언급한다. 그는 "저 날 방탄소년단 정국도 공항에 있었는데, 내가 정국을 이겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 더한다.

송진우와 미나미 부부의 일상은 18일 오후 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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