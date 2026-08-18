배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 방탄소년단(BTS) 정국과 같은 날 공항에 있었던 일화를 공개한다.18일 오후 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 한일 국제 부부 송진우와 미나미의 일상이 그려진다.최근 진행된 녹화에서 송진우와 미나미는 새벽부터 성대모사와 노래, 춤을 이어가며 남다른 에너지를 보여준다. 이 과정에서 미나미는 "내가 사실 원조 갸루였다"고 고백해 출연진의 관심을 끈다.미나미의 과거 사진도 공개된다. 현역 갸루로 활동하던 시절의 모습부터 그룹 리센느 멤버 미나미와 비교되는 스타일링까지 소개되며 스튜디오의 이목을 집중시킨다.이어 송진우는 여름방학을 맞아 한 달간 일본 친정으로 떠나는 가족들을 배웅하기 위해 공항을 찾는다. 평소 패션에 관심이 많은 그는 이날도 눈에 띄는 차림으로 등장해 주변의 시선을 한 몸에 받는다.송진우의 파격적인 공항 패션에 출연진은 "시선 집중이야!", "다 쳐다보고 있어"라며 웃음을 터뜨린다. 실제 공항에서도 많은 이들이 송진우를 바라보는 모습이 포착된다.송진우는 당시 정국도 같은 공항에 있었다는 사실을 언급한다. 그는 "저 날 방탄소년단 정국도 공항에 있었는데, 내가 정국을 이겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 더한다.송진우와 미나미 부부의 일상은 18일 오후 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr