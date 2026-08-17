사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 33기 출연자 영수가 동료 출연자들과 함께 모태솔로에 대한 솔직한 고백부터 방송 출연 후 반응에 대한 우려, 미래를 향한 진지한 성찰까지 폭넓은 대화를 나눴다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_모솔들의 커밍아웃(?) 토크'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 출연자들은 연애 경험과 커밍아웃을 주제로 대화를 시작했다. 영자는 주변에 모태솔로임을 솔직하게 밝히는 편이라고 전한 반면 영수를 비롯한 다른 출연자들은 부끄러움 때문에 사실을 숨기고 오히려 연애 경험이 풍부한 고수인 척 행동했던 과거를 털어놓았다.이어 출연자들은 점심 같이 먹자 정도의 소소한 데이트 신청과 짝사랑 경험에 깊이 공감하며 연애관에 대한 대화를 자연스럽게 풀어냈다.평소 나는 솔로의 열혈 애청자였다고 밝힌 영수는 촬영 현장에서 보여준 자신의 모습이 방송에 어떻게 비칠지 의식된다며 솔직한 심경을 표출했다.본인이 방송에서 너무 나대는 것처럼 보여 욕을 먹을까 봐 걱정돼 선플을 부탁한다며 너스레를 떤 영수의 고백에 출연진은 인간적인 공감을 보였다.이러한 우려는 실제 성격보다 예능 프로그램 출연자로서 대중의 평가를 의식하며 느끼는 자연스러운 긴장감에서 비롯된 것으로 확인됐다.방송에 대한 걱정 외에도 출연자들은 불확실한 미래와 성취를 향한 욕심, 그 과정에서 겪는 막막함에 대해 깊이 있는 대화를 이어갔다.영수가 미래가 불확실해 걱정된다고 고백하자 다른 출연자들 역시 깊이 공감하며 열심히 살아왔던 스스로를 되돌아보는 시간을 가졌다. 서로의 삶의 태도와 가치관을 확인하며 훈훈한 공감대를 형성한 출연자들은 진솔한 대담을 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr