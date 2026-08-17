제니 도쿄 서머 소닉 무대 / 사진 제공=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

그룹 블랙핑크 제니가 지난 3개월 동안 이어진 페스티벌 일정을 마무리한 심경을 밝혔다.제니는 17일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 지난 페스티벌 일정을 회상했다. 그는 "지난 3개월 동안 매 페스티벌에서 제게 보내주신 모든 사랑과 에너지에 감사하다. 그 과정에서 제가 얼마나 많은 것을 경험하고 배우고 성장했는지 말로 다 표현하기 어려울 정도"라며 고마움을 표현했다.이어 "돌이켜보면 예상하지 못했던 순간도 정말 많았고, 좋은 순간도 힘든 순간도 많았다. 그리고 그게 그냥 삶의 일부라는 걸 깨달았다"고 말했다.제니는 "모든 게 완벽할 수는 없고, 어쩌면 애초에 완벽할 필요도 없는 것 같다. 힘들었던 순간들까지도 그 자체로 여정의 한 부분이었다는 걸 받아들이고 소중히 여기려고 한다. 그런 순간들이 내게 많은 것을 가르쳐줬고, 성장할 수 있게 해줬기 때문이다"라며 한층 단단해진 모습을 보였다.끝으로 제니는 "많은 사랑과 감사, 영감, 그리고 마음 깊이 간직할 수많은 추억을 안고 이 챕터를 마무리하려고 한다. 이 여정을 저와 함께해주셔서 감사하다. 다음에 다시 만날 때까지"라고 덧붙였다.제니는 올해 다양한 페스티벌 무대에 섰다. 그는 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 덴마크 '로스킬데 페스티벌'(Roskilde Festival), 폴란드 '오프너 페스티벌'(Open'er Festival), 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌'(2026 MAD COOL FESTIVAL), 미국 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), 일본 '서머 소닉 2026' 등 총 7개의 글로벌 페스티벌에 헤드라이너로 출연했다.이 가운데 지난 16일 오사카 만박기념공원에서 열린 '서머 소닉 2026' 공연에서는 의상과 마이크 등에 문제가 발생했다. 제니가 손을 떨거나 눈물을 참는 듯한 모습이 담긴 영상이 온라인 커뮤니티와 등을 통해 확산하면서 안타까움을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr