그룹 티아라 출신 배우 함은정이 연예 활동으로 대학을 졸업하지 못하고 제적된 사실을 털어놨다./사진=텐아시아DB

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 연예 활동으로 대학을 졸업하지 못하고 제적된 사실을 털어놨다./사진=함은정 유튜브 채널 캡처

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 연예 활동으로 대학을 졸업하지 못하고 제적된 사실을 털어놨다.12일 함은정의 유튜브 채널에는 '07학번의 재입학 도전기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 동국대학교 2007학번인 함은정은 이날 학교를 찾아 자신의 학적 상태를 확인하고 재입학 상담을 받았다.함은정은 티아라로 데뷔하기 전 대학에 입학했다고 밝혔다. 그는 "학교에 합격한 뒤 엔터테인먼트 회사를 찾기 시작했다. 배우를 할 생각이었는데 가수와 배우 활동을 함께 할 수 있다고 하더라"고 당시를 떠올렸다.대학 생활은 오래 이어가지 못했다. 함은정은 1학년을 마친 뒤 2학년 때 휴학했고, 휴학 기간이 끝난 후 복학했다. 그러나 연예 활동이 바빠지면서 수업에 제대로 참석하지 못했다. 그는 "정말 시간이 안 돼서 등록금을 다 냈는데 아예 출석을 못 채웠다"며 결국 제적됐다고 설명했다.함은정은 "학교 이야기가 나오면 동국대라고 말하는 게 너무 민망했다. 졸업도 못 했는데 학교를 이야기하는 게 그랬다"며 이번 촬영 역시 처음에는 망설였다고 털어놨다.학교에 대한 애정도 드러냈다. 그는 오랫동안 학과 점퍼를 간직하고 있었다며 "이번에 결혼하면서 이사할 때 전공 책인 '연극의 이해'도 이제야 버렸다"고 말했다.함은정의 취득 학점은 36학점이었다. 졸업 요건인 130학점을 채우기 위해서는 앞으로 94학점을 추가로 이수해야 하는 상황이다. 함은정은 재입학 상담을 위해 교수와도 만났다. 교수는 연예 활동으로 학업 시기를 놓친 뒤 다시 학교로 돌아와 졸업한 사례가 적지 않다고 설명했다. 작품 활동과 학업을 번갈아 이어가는 방법도 제안했다.교수는 "본인만 늦은 게 아니다. 활동하다가 중간에 기회를 놓친 친구들이 많다"며 "재입학해서 졸업한 친구들도 꽤 있다"고 격려했다. 함은정은 다시 대학 생활을 시작하는 데 현실적인 고민도 내비쳤다. 그는 "조금만 어렸어도 학교에 다니고 싶은데 쉽지 않을 것 같다. 난 벌써 교수 나이"라고 너스레를 떨었다.교수는 "나 정년 되기 전에는 졸업하는 걸로 하자"고 응원했다. 함은정은 당장 재입학을 결정하지는 않은 채 향후 작품과 활동 일정을 고려해 학업 복귀 여부를 고민할 예정이다. 그는 "내년의 운명은 올해 겨울이 돼봐야 알 것 같다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr