사진 = 28기 영자 인스타그램

사진 = 28기 영자 인스타그램

'나는솔로' 28기 영자가 여유로운 카페 일상을 공개하며 꾸밈없는 청순 매력으로 팬들의 관심을 모았다.28기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "☕️"라는 짧은 글과 함께 사진을 공개했다.공개된 사진에서는 28기 영자가 밝은 톤의 카페 테이블에 앉아 앞에 놓인 라테와 직사각형 케이크를 바라보고 있다. 화이트 시스루 니트 스타일의 긴소매 상의를 입고 머리를 반묶음으로 연출한 모습이 단정한 분위기를 자아냈고 심플한 우드톤 인테리어와 화이트 벽이 어우러지며 편안한 카페의 분위기를 더욱 돋보이게 했다. 잔 위로 풍성하게 올라온 우유 거품과 회색 접시에 담긴 케이크가 함께 담기며 소소한 티타임의 여유를 전했다.이어진 사진에서는 같은 자리에서 한 손으로 라테 잔을 감싸 쥔 채 정면을 바라보고 있다. 앞에 놓인 케이크는 그대로 테이블 위에 놓여 있었고 화이트 니트 특유의 짜임과 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리가 청순한 분위기를 더했다. 차분한 표정과 담백한 공간이 어우러지며 특별한 연출 없이도 편안한 일상의 한 장면을 완성했다.한편 28기 영자와 영철은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집인 28기를 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했으며 지난 1월 결혼식을 올렸으나 결국 이별을 맞이했다. 이들은 지난 3월 tvN STORY 예능 '이호선 상담소'에 출연해 결혼 생활의 고민을 털어놓기도 했다. 당시 두 사람은 결혼식 전 임신했지만 계류유산을 겪었다고 고백해 안타까움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr