사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 28기 옥순이 가족과 함께한 여름 캠핑의 한순간을 공개하며 밝고 사랑스러운 근황으로 눈길을 사로잡았다.28기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "아율이의 첫 여름방학, 그리고 외동딸로 보내는 마지막 방학 내년이면 넷이 되어 맞이할 여름이라 올해의 이 장면들이 괜히 더 특별하게 느껴지는 요즘 방학 끝자락까지 야무지게 즐겨보자며 이번 연휴엔 다 같이 캠핑 다녀왔어요! 잘 먹고 잘 놀고 물놀이까지 실컷 아율이에게 행복했던 여행으로 기억되길 바래봅니당ㅋㅋㅋ함께해준 사촌언니오빠 고마워 형님 감사해요!그리고 내가 하고 싶다고 하는 건 다 같이 해주는 우리 남편 제일 고마워!!"라고 남기며 사진을 공개했다.공개된 사진에서는 28기 옥순이 캠핑장으로 보이는 야외 공간에서 라탄 의자에 앉아 셀카를 남기고 있다. 아이보리 니트 버킷햇과 화이트 시스루 카디건을 걸친 뒤 브라운 톤의 상의를 매치했고 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 미소를 짓고 브이 포즈를 취하며 편안하면서도 화사한 분위기를 자아냈다. 뒤편으로는 잔디와 건물, 숲이 어우러진 풍경이 함께 담기며 여유로운 캠핑장의 분위기를 더했다.팬들은 "행복해지셔서 다행 이예요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아이들이 너무 좋았겠어요", "저 나이땐 사촌이 젤 좋지요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 28기 옥순은 자신이 운영하는 유튜브 채널 '홍아림'에서는 '중대 발표합니다'라는 영상을 통해 28기 영호와 딸과 함께 임신 테스트기 및 초음파 사진을 공개하며 안정기에 접어들어 기쁜 소식을 전한다고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr