사진=소유 유튜브

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가수 소유가 헤어진 뒤에야 전 남자친구의 반복된 외도를 알게 됐다고 털어놨다.17일 유튜브 채널 '소유기'에는 '바람 핀 전남친썰? (어디까지풀지감도안옴)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 소유는 제작진이 준비한 연애 밸런스 게임과 질문에 솔직하게 답했다. 그는 '바람피운 사실을 솔직하게 고백하는 애인'과 '끝까지 숨기는 애인' 가운데 한 명을 선택해야 하자 차라리 후자가 낫다고 밝혔다.소유는 "저는 맨날 말한다. '바람 펴. 걸리기만 해봐'"라며 외도를 들키는 순간 관계를 끝낸다고 단호하게 말했다. 실제로 전 남자친구에게 배신당한 경험도 있다고 고백했다. 그는 "남자친구가 바람피운 적이 한 번 있었다. 약간 싸한 느낌은 있었는데 헤어지고 나서 알았다"고 이야기했다.두 사람이 결별한 직접적인 이유는 외도가 아니었다. 소유는 "다른 이유로 헤어졌는데 나중에 알고 보니 바람을 많이 피웠더라"며 한두 번의 실수가 아닌 반복적인 외도였음을 암시했다. 당시에는 정확한 사실을 알지 못했지만, 관계가 끝난 뒤 전 남자친구의 행동을 뒤늦게 확인하게 된 것.지난 연애를 돌아보던 소유는 전 남자친구를 향한 분노와 씁쓸함도 숨기지 않았다. 그는 "그 사람이 좋은 사람이 아니었다. 지금 생각해 보면 너무 아깝다. 내 꽃같은 나이에 걔가 뭐라고"라며 후회했다. 이어 격한 표현을 쏟아내려다 말을 아끼면서도 전 남자친구를 '그 자식'이라고 불러 웃음을 안겼다.소유는 연애할 때 상대에게 최선을 다하는 순정파라고 밝혔다. 어린 시절에는 이별 후 받을 상처가 두려워 마음을 전부 내주지 않았다고. 그는 "예전에는 어차피 이 사람과 결혼할 게 아니라고 생각했다. 상대를 80% 좋아해도 60%만 좋아하려고 했다"며 "표현도 잘하지 않아서 '너 나 좋아하는 것 맞아?'라는 말을 많이 들었다"고 회상했다.그러나 나이가 들면서 연애 방식도 달라졌다. 사랑하는 사람에게는 "사랑해", "보고 싶어" 같은 표현을 자주 해야 하며, 싫은 점 역시 참기보다 솔직하게 말해야 한다는 사실을 배웠다고 설명했다. 소유는 "사람을 만날 때 최선을 다해서 사랑한다. 시간이 지나면 결국 다 괜찮아진다. 시간이 답"이라며 성숙해진 연애관을 드러냈다.한편, 소유는 약 10년 전 주식 공부를 해보겠다며 삼성전자와 SK하이닉스에 약 1억원을 투자했다고 밝혔다. 이후 보유 주식을 매도해 얻은 수익금을 새집 매입 비용에 보탠 그는 6년간 살던 집을 떠나 자가로 이사했으며, 최근 유튜브 채널을 통해 사우나실과 운동 공간, 작업실, 드레스룸 등을 갖춘 새 보금자리를 공개했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr