사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 배우 오현경이 고현정을 제치고 1989년 미스코리아 진으로 당선됐던 당시를 떠올렸다.17일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 배우 오현경, 윤지숙이 게스트로 출연했다.이날 이영자는 1989년 미스코리아 진 출신인 오현경에게 "그때 고현정 씨가 선이었느냐"고 물었다. 오현경은 "(고현정이) 선이긴 했는데 사실 좀 아깝다. 뭐라고 우열을 가릴 수가 없었다"고 솔직하게 답했다.당시 고현정은 유력한 진 후보로 거론됐다고. 오현경은 "그때 이미 소문에 현정이가 너무 우월해서 아예 진은 생각도 못 했다"며 "여러 가지로 기운이 좋았던 것 같다"고 겸손하게 이야기했다.이영자는 "나도 고현정 씨가 될 줄 알았다. 당시 '오현경이냐, 고현정이냐'로 편이 나뉘었다"고 회상했다. 그러자 오현경은 "그때는 안 나뉘었다"고 발끈해 웃음을 자아냈다. 이영자는 오현경을 향해 "되게 이국적인 외모였다. 눈이 부리부리해서 너무 예뻤고 흔한 얼굴이 아니었다"고 극찬했다.오현경은 자신의 외모가 부모님을 골고루 닮은 결과라고 밝혔다. 특히 아버지에 대해 "너무 잘생기셨다. 이순재, 장용 선생님 느낌으로 단단한 인상이었다"고 설명해 눈길을 끌었다.미스코리아 진 당선 당시 받은 상금도 공개했다. 이영자가 과거에는 미스코리아 대회에 상금이 있었다고 이야기하자 오현경은 "진 상금이 1500만원이었다"고 밝혔다. 당시 기준으로 상당한 금액이었지만 그는 상금을 모두 부모님께 드렸다고 말했다.오현경은 미스코리아가 되기 전부터 모델로 활발하게 활동했다고 전했다. 그는 모델 활동으로 번 돈을 어머니가 알뜰하게 관리해준 덕분에 첫 주택까지 마련할 수 있었다며 남다른 효녀 면모를 드러냈다. 이영자는 다시 한번 "특별하게 예뻤다"고 감탄했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr