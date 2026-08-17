사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

근황을 전한 배우 한혜진이 편안한 일상 속 자연스러운 모습으로 팬들의 반가움을 자아냈다.한혜진은 최근 자신의 인스타그램에 "인스타에 사진 안 올린지 너무 오래된 것 같아요~^^얼마 안되는 사진들 모아모아 올려보아요~평안한 저녁 되세요!"라고 남기며 사진을 공개했다.공개된 사진에서는 한혜진이 화이트 반소매 블라우스와 화이트 팬츠를 매치한 차림으로 테이블에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 머리를 살짝 넘긴 자연스러운 포즈와 은은한 미소가 편안한 분위기를 더했고, 뒤편 선반에는 와인병과 박스들이 정돈돼 있어 담백한 공간의 분위기가 함께 담겼다.이어진 사진에서는 한혜진이 체크 패턴 원피스에 블랙 카디건을 걸친 채 눈을 감고 튜브 형태의 제품을 두 손으로 감싸 안고 있다. 실내로 들어오는 자연광과 따뜻한 조명이 어우러졌고, 차분한 표정이 더해져 조용하고 편안한 일상의 한순간을 담아냈다.또 다른 사진에서는 한혜진이 레드 포인트가 들어간 프린트 티셔츠와 블랙 팬츠, 블랙 볼캡을 착용한 모습으로 카메라를 향해 환한 표정을 짓고 있다. 한쪽 어깨에는 커다란 블랙 숄더백을 멘 채 넓은 실내 공간에 서 있으며, 캐주얼한 스타일과 밝은 분위기가 자연스럽게 어우러졌다.이어진 사진에서는 한혜진이 흰색 티셔츠와 데님 쇼츠 차림으로 다른 여성과 함께 붉은 벽돌 건물 앞에 나란히 서 있다. 높은 시계탑이 있는 건물이 배경을 이루고, 넓은 광장에는 오가는 사람들이 함께 담기며 여행지의 여유로운 풍경이 자연스럽게 전해졌다.팬들은 "매우 아름답습니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜 이쁘당", "고우시다", "사랑해" 등의 반응을 남기며 반가움을 드러냈다.한편 1981년생인 한혜진은 45세이며 MBC '프렌즈'로 데뷔했다. 이후 '굳세어라 금순아' '주몽' '떼루아' '가시나무' '따뜻한 말 한마디' 등에 출연하며 배우로서 큰 사랑을 받았다. 이후 한혜진은 8살 연하인 1989년생 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 득녀했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr