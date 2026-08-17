사진 = 기은세 인스타그램

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사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 스페인 바르셀로나에서 보낸 여름 일상을 공개하며 청량한 분위기와 감각적인 휴양지 패션으로 시선을 사로잡았다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "바르셀로나 작지만 예쁜 수영장 빈티지 시장 돌아보기 눈으로 보이는 모든것들이 아름다웠던 2026년 나의 바르셀로나 점점 사진정리 불가능"이라고 남기며 여행 중 담은 순간들을 공개했다.공개된 사진에서는 기은세가 초록 식물로 둘러싸인 야외 선베드에 앉아 화이트 바탕에 블랙 패턴이 들어간 비키니를 입고 스트라이프 밀짚모자를 손에 든 채 포즈를 취하고 있다. 블랙 선글라스와 레드 이어링, 손가락의 반지가 포인트를 더했고, 맑은 하늘과 따뜻한 햇살이 어우러지며 여유로운 휴양지 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 기은세가 스트라이프 밀짚모자를 쓰고 선글라스를 착용한 채 선베드에 누워 셀카를 남기고 있다. 어깨에는 하얀 타월을 자연스럽게 걸쳤고, 모자 사이로 드리운 햇빛 그림자가 얼굴 위에 은은하게 내려앉으며 편안한 한때를 담아냈다.또 다른 사진에서는 기은세가 수영장 가장자리에 기대 물속에 몸을 담근 채 카메라를 바라보고 있다. 같은 비키니와 밀짚모자, 선글라스를 매치한 모습으로 시원한 에메랄드빛 수영장과 주변의 푸른 식물들이 어우러져 한여름의 청량한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서는 기은세가 화이트 튜브톱 원피스를 입고 나무에 열린 초록빛 열매를 향해 손을 뻗고 있다. 머리를 단정하게 묶은 스타일과 레드 이어링이 깔끔한 포인트를 더했고, 푸른 잎이 가득한 정원과 화이트 건물이 배경을 이루며 여행지의 여유로운 풍경을 자연스럽게 담아냈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "넘 예쁘세요오", "너무 예뻐", "우와 진짜 예뻐요 ", "언니 화이트 튜브탑 원피스 너무 예쁨", "요즘 미모가 더 빛을 발하는듯" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보냈다.앞서 기은세는 지난 6월 평창동 주택에 입성했다. 해당 주택은 리모델링 중 한 차례 민폐 공사 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 5월 한 온라인 커뮤니티에서 자신을 평창동 주민 가족이라고 소개한 한 네티즌이 기은세의 자택 공사로 인해 차량 통행과 폐기물 문제 등 불편을 겪고 있다고 주장을 펼쳐 논란이 커졌다.이에 기은세 소속사 측은 "주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생한 점을 인지하고 주민들께 직접 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"고 설명했다. 기은세 역시 해당 논란 이후 공사 지역 인근을 청소 중인 인증샷을 게재하며 고개를 숙였다.한편 1983년생으로 43세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr