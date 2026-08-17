사진 = 이엘 인스타그램

배우 이엘이 꾸밈없는 근황 셀카를 공개하며 자연스러운 분위기 속에서도 독보적인 매력을 드러냈다.이엘은 최근 자신의 인스타그램에 "참으세요💇🏻‍♀️💇🏻‍♀️💇🏻‍♀️"라는 글과 함께 사진을 공개했다.공개된 사진에는 화이트 가운을 입은 이엘이 카메라를 가까이 두고 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 밝은 브라운 컬러의 중단발 헤어를 한 손으로 살짝 들어 올린 채 얼굴 옆으로 자연스럽게 흘러내린 앞머리를 연출했고 메이크업을 거의 하지 않은 듯한 내추럴한 얼굴과 은은한 핑크빛 입술이 어우러지며 편안한 분위기를 자아냈다.이엘은 블랙 스트랩 목걸이와 얇은 목걸이를 함께 매치해 심플한 포인트를 더했고, 정면이 아닌 살짝 옆을 향한 시선과 차분한 표정으로 담백한 매력을 전했다. 실내 공간을 배경으로 자연스럽게 늘어진 헤어 끝과 편안한 스타일링이 함께 담기며 머리 스타일을 고민하는 듯한 일상의 순간을 그대로 담아냈다.한편 이엘은 1982년생으로 44세이며 최근 소속사 키울컴퍼니와 전속계약을 마무리하고 자유계약 상태인 것으로 알려졌다. 이엘은 장근석과 '협반'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr