사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 푸른 정원을 배경으로 한 근황 사진을 공개하며 청순한 분위기를 자아냈다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 ","라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에는 베이지 컬러의 얇은 긴팔 니트와 화이트 와이드 팬츠를 착용한 29기 옥순이 야외 계단에 앉아 턱을 손등 위에 살짝 괸 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 검은색 샌들과 블랙 핸드백을 함께 매치했고, 뒤편으로는 분홍빛 꽃이 핀 나무와 푸른 소나무, 넓게 펼쳐진 하늘이 어우러지며 여유로운 풍경을 완성했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 꽃이 피어 있는 초록빛 수풀 앞에 걸터앉아 한쪽 팔을 머리 위로 올린 채 환한 미소를 지었다. 자연스럽게 묶은 머리와 목걸이로 깔끔한 포인트를 더했고, 풍성한 녹음과 분홍빛 꽃이 배경을 채우며 편안하면서도 싱그러운 분위기를 더했다.이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 한 손에 음료가 담긴 컵을 든 채 햇살이 비치는 정원 한가운데 서서 다른 손으로 이마 위를 가볍게 가리며 포즈를 취했다. 주변에는 잔디와 꽃, 흰색 테이블과 의자가 놓여 있었고, 따뜻한 햇살 아래 여유로운 한낮의 분위기가 그대로 담겼다.마지막으로 29기 옥순은 회색 석조 구조물 위에 편안하게 앉아 양손을 무릎 위에 올린 채 카메라를 바라봤다. 곁에는 블랙 핸드백을 내려놓았고, 분홍빛 꽃과 흰 꽃이 함께 핀 정원 풍경이 배경을 이루며 차분하면서도 화사한 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이뽀라", "진짜 예쁘세영", "얼굴 곧 소멸할거 같아요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.한편 1989년생인 29기 옥순은 간호사로 재직 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr