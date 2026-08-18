신예 배우 김도민이 BL 드라마 '하절기' 주연 발탁에 이어 새 소속사와 전속계약을 체결하며 활동에 속도를 낸다./사진제공=오크컴퍼니

신예 배우 김도민이 BL 드라마 '하절기' 주연 발탁에 이어 새 소속사와 전속계약을 체결하며 활동에 속도를 낸다./사진제공=오크컴퍼니

신예 배우 김도민이 BL 드라마 '하절기' 주연 발탁에 이어 새 소속사와 전속계약을 체결하며 활동에 속도를 낸다. 2022년 '시맨틱 에러' 이후 대표적인 BL 흥행작에 대한 관심이 이어지는 가운데 김도민이 새로운 얼굴로 자리 잡을지 주목된다.오크컴퍼니는 17일 김도민과의 전속계약 체결 소식을 알렸다. 소속사는 "김도민과 웨이브 BL 드라마 '하절기'를 통해 처음 인연을 맺은 데 이어 전속계약까지 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "풋풋한 소년미와 날카로운 분위기를 동시에 지닌 배우로서 다양한 모습을 보여줄 수 있는 잠재력을 갖췄다. 앞으로 여러 작품을 통해 자신만의 색깔을 만들어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.앞서 박서함과 박재찬이 주연을 맡은 '시맨틱 에러'는 2022년 공개 당시 큰 인기를 얻으며 국내 BL 드라마의 대표 흥행작으로 자리매김했다. 이후 다양한 BL 작품이 잇달아 제작됐지만, '시맨틱 에러'는 여전히 대표적인 BL 흥행작으로 꼽힌다.김도민은 앳된 얼굴과 풋풋한 분위기를 지닌 신예 배우다. 밝고 사랑스러운 이미지뿐 아니라 날카롭고 서늘한 분위기까지 소화할 수 있다는 평가를 받고 있다. 그는 '하절기'에서 주인공 여은호 역을 맡아 첫 주연작을 선보인다. '하절기'는 이로밀 작가의 동명 웹소설을 원작으로, 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 두 소꿉친구가 우정과 사랑 사이에서 흔들리며 청춘의 한때를 지나가는 이야기를 그린다.김도민은 이번 작품을 계기로 오크컴퍼니와 인연을 맺었고, 전속계약까지 체결하며 본격적인 활동을 시작하게 됐다. 첫 주연작에서 어떤 연기를 보여줄지 관심이 쏠린다. 오크컴퍼니에는 최성윤, 고결 등이 소속돼 있다. 배우 매니지먼트와 함께 '하트 스테인', '볼보이 택틱스', '천둥구름 비바람', '검사실의 제안' 등 작품 제작도 이어가고 있다.김도민이 주연을 맡은 '하절기'는 오는 28일 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr