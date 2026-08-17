안유진이 '우주떡집'에서 활약 중이다. / 사진=tvN '우주떡집' 방송 화면 캡쳐

안유진이 '우주떡집'에서 활약 중이다. / 사진=tvN '우주떡집' 방송 화면 캡쳐

그룹 아이브의 안유진이 ‘우주떡집’에서 홀과 주방을 오가며 활약했다.안유진은 최근 방송된 tvN 예능 ‘우주떡집’에서 주문과 계산부터 디저트 제작, 설거지까지 맡으며 첫날 영업을 함께했다.본격적인 영업이 시작된 뒤 안유진은 첫 디저트 주문을 받고 주방으로 이동해 레시피에 맞춰 ‘떡라미슈-밤’을 만들었다. 안유진이 만든 디저트는 손님의 좋은 반응을 얻었고 이후 추가 주문도 이어졌다.안유진은 홀과 주방을 오가며 여러 업무를 맡았다. 주문받은 디저트를 미리 만들어 바로 내놓을 수 있도록 준비했고, 시간이 날 때마다 설거지를 하며 다른 멤버들을 도왔다. 가족 단위 손님이 방문하자 더 큰 테이블로 바꾸는 등 상황에 맞춰 움직이기도 했다.출근한 지 10시간이 지나면서 지친 모습을 보이기도 했지만, 첫날 영업을 끝까지 마쳤다. 이후 멤버들과 매출을 확인한 뒤 소고기 회식을 하며 첫날 영업을 돌아봤다.안유진은 영업을 마친 뒤 멤버들과 어려웠던 점과 개선할 부분을 이야기했다. 이영지가 준비한 신메뉴 바질페스토 떡볶이를 함께 맛보고 의견을 전했으며, 다음 날 필요한 재료도 확인했다.다음 날에는 이은지와 장을 보러 나갔다. 전날 장보기에 큰 비용을 쓴 만큼 이번에는 한도를 정했지만, 식당 운영에 필요한 여러 도구를 보며 구매를 고민했다. 영업 콘셉트에 맞춰 핑크색 머리띠도 구입했다.2일 차 영업에서는 야외 테이블까지 추가됐다. 오픈과 함께 손님들이 찾아오면서 안유진은 다시 주문을 받고 매장을 오가며 영업을 시작했다. 바쁜 영업을 예고한 가운데, 안유진과 멤버들이 어떤 활약을 이어갈지 기대를 모은다.‘우주떡집’은 매주 금요일 오후 8시 35분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr