'나는솔로' 31기 경수가 꽃다발과 케이크, 그리고 31기 순자와 함께한 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.
31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "🎂🎉💐🎁🙆♀️🙆♂️"라는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 31기 경수는 최근 생일을 맞았다. 공개된 사진에서 31기 경수는 화이트 백합이 담긴 커다란 꽃다발을 두 손으로 안은 채 블랙 반소매 니트와 화이트 팬츠를 매치한 깔끔한 차림으로 카메라를 향해 미소를 짓고 있다.
이어 저녁이 내려앉은 창가 자리에서는 촛불이 켜진 디저트 플레이트를 두 손으로 들고 불꽃을 바라보며 차분한 표정을 짓고 있으며 테이블 위에는 디저트와 음료가 함께 놓여 담백한 생일 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서는 31기 경수와 31기 순자가 거울 앞에서 나란히 서 셀카를 촬영하고 있다. 31기 경수는 휴대전화를 들어 사진을 찍고 있으며 31기 순자는 화이트 계열 의상에 블랙 스카프와 블랙 숄더백을 매치한 채 브이 포즈를 취하고 있어 자연스러운 커플 분위기를 자아냈다.
마지막 사진에서도 31기 경수와 31기 순자는 거울 앞에 얼굴을 가까이 맞댄 채 함께 브이 포즈를 취하며 카메라를 응시했고 야간 거리 풍경과 유리창에 비친 모습이 어우러져 편안한 데이트 분위기를 완성했다. 팬들은 "두분 함께 있는 모습만 봐도 제가 다 행복해요", "잘어울리는 두분", "너무 예뻐", "이쁘고 멋진 두분", "커플샷은 더욱 늘었음 좋겠습니다", "올해는 더 특별한 생일을 보냈을 것 같아요" 등의 반응을 남기며 두 사람을 응원했다. 특히 연인인 31기 순자의 "😘♥️♥️♥️♥️♥️"이라는 애정 가득한 댓글이 눈길을 끈다.
한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "🎂🎉💐🎁🙆♀️🙆♂️"라는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 31기 경수는 최근 생일을 맞았다. 공개된 사진에서 31기 경수는 화이트 백합이 담긴 커다란 꽃다발을 두 손으로 안은 채 블랙 반소매 니트와 화이트 팬츠를 매치한 깔끔한 차림으로 카메라를 향해 미소를 짓고 있다.
이어 저녁이 내려앉은 창가 자리에서는 촛불이 켜진 디저트 플레이트를 두 손으로 들고 불꽃을 바라보며 차분한 표정을 짓고 있으며 테이블 위에는 디저트와 음료가 함께 놓여 담백한 생일 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서는 31기 경수와 31기 순자가 거울 앞에서 나란히 서 셀카를 촬영하고 있다. 31기 경수는 휴대전화를 들어 사진을 찍고 있으며 31기 순자는 화이트 계열 의상에 블랙 스카프와 블랙 숄더백을 매치한 채 브이 포즈를 취하고 있어 자연스러운 커플 분위기를 자아냈다.
마지막 사진에서도 31기 경수와 31기 순자는 거울 앞에 얼굴을 가까이 맞댄 채 함께 브이 포즈를 취하며 카메라를 응시했고 야간 거리 풍경과 유리창에 비친 모습이 어우러져 편안한 데이트 분위기를 완성했다. 팬들은 "두분 함께 있는 모습만 봐도 제가 다 행복해요", "잘어울리는 두분", "너무 예뻐", "이쁘고 멋진 두분", "커플샷은 더욱 늘었음 좋겠습니다", "올해는 더 특별한 생일을 보냈을 것 같아요" 등의 반응을 남기며 두 사람을 응원했다. 특히 연인인 31기 순자의 "😘♥️♥️♥️♥️♥️"이라는 애정 가득한 댓글이 눈길을 끈다.
한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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