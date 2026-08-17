사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 꽃다발과 케이크, 그리고 31기 순자와 함께한 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "🎂🎉💐🎁🙆‍♀️🙆‍♂️"라는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 31기 경수는 최근 생일을 맞았다.공개된 사진에서 31기 경수는 화이트 백합이 담긴 커다란 꽃다발을 두 손으로 안은 채 블랙 반소매 니트와 화이트 팬츠를 매치한 깔끔한 차림으로 카메라를 향해 미소를 짓고 있다.이어 저녁이 내려앉은 창가 자리에서는 촛불이 켜진 디저트 플레이트를 두 손으로 들고 불꽃을 바라보며 차분한 표정을 짓고 있으며 테이블 위에는 디저트와 음료가 함께 놓여 담백한 생일 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 31기 경수와 31기 순자가 거울 앞에서 나란히 서 셀카를 촬영하고 있다. 31기 경수는 휴대전화를 들어 사진을 찍고 있으며 31기 순자는 화이트 계열 의상에 블랙 스카프와 블랙 숄더백을 매치한 채 브이 포즈를 취하고 있어 자연스러운 커플 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서도 31기 경수와 31기 순자는 거울 앞에 얼굴을 가까이 맞댄 채 함께 브이 포즈를 취하며 카메라를 응시했고 야간 거리 풍경과 유리창에 비친 모습이 어우러져 편안한 데이트 분위기를 완성했다.팬들은 "두분 함께 있는 모습만 봐도 제가 다 행복해요", "잘어울리는 두분", "너무 예뻐", "이쁘고 멋진 두분", "커플샷은 더욱 늘었음 좋겠습니다", "올해는 더 특별한 생일을 보냈을 것 같아요" 등의 반응을 남기며 두 사람을 응원했다. 특히 연인인 31기 순자의 "😘♥️♥️♥️♥️♥️"이라는 애정 가득한 댓글이 눈길을 끈다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr