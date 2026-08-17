레이디 제인과 임현태 부부의 주식 투자 수익률이 공개된다. / 사진제공=SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'

레이디 제인과 임현태 부부의 주식 투자 수익률이 공개된다. / 사진제공=SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'

'동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 가수 레이디 제인과 뮤지컬 배우 임현태 부부의 주식 투자 수익률이 공개된다.오는 18일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 증권사 수익 상위 3%에 오른 레이디 제인, 임현태 부부의 재테크 방식이 소개된다.최근 진행된 녹화에서는 이현이의 주식 투자 경험도 공개됐다. 이현이의 남편은 삼성전자 반도체 핵심 부서에 근무 중인 것으로 알려져 있다. 주식 이야기가 나오자 MC들은 이현이에게 삼성전자 주식 매수 경험을 물었다.이현이는 과거 삼성전자 주식을 5만원대에 매수했다고 밝혔다. 이를 들은 출연진은 "진정한 승자다"라며 반응했다. 이현이가 삼성전자 주식을 매수했던 당시의 이야기는 방송에서 공개될 예정이다.레이디 제인, 임현태 부부의 근황도 전해진다. 임현태는 최근 주식 투자로 수익을 내고 있다고 밝혔다. 특히 수익률 900%를 실현하며 증권사 수익 상위 3%에 이름을 올렸다고 해 출연진을 놀라게 했다.출연진은 임현태에게 "능력자다", "직업을 바꿔야 하는 것 아니냐"고 말했다. 임현태는 "몇 년간 수익만 났다"며 자신의 투자 경험을 설명했다.이어 "이젠 삼전닉스보단 '이것'이다"라며 최근 주목하고 있는 투자 대상도 공개한다. 주식 불황기에도 수익을 냈다는 임현태의 투자 방식과 레이디 제인, 임현태 부부의 재테크 이야기는 방송에서 확인할 수 있다.'동상이몽2'는 매주 화요일 밤 10시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr