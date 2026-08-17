문승유가 '유부녀 킬러'에서 문다래 역을 맡았다. / 사진제공=민트이엔티

문승유가 '유부녀 킬러'에서 문다래 역을 맡았다. / 사진제공=민트이엔티

배우 문승유의 ‘유부녀 킬러’ 촬영 현장 비하인드가 공개됐다.문승유는 MBC 드라마 ‘유부녀 킬러’에서 문다래 역을 맡아 출연했다. 문다래는 극의 흐름에 변화를 주는 인물로, 문승유는 자유로운 모습부터 능청스럽고 날카로운 면까지 표현했다. ‘유부녀 킬러’는 시청률 10%를 넘어선 데 이어 자체 최고 시청률을 다시 썼다.17일 문승유 측은 ‘유부녀 킬러’ 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다. 사진 속 문승유는 대본을 들고 촬영할 장면을 확인하고 있다. 촬영에 들어간 뒤에는 카메라 앞에서 캐릭터에 집중한 모습을 보였다.촬영을 쉬는 동안의 모습도 담겼다. 문승유는 카메라 밖에서는 편안한 표정으로 현장을 보내다가 촬영이 시작되면 다시 배역에 집중했다.‘유부녀 킬러’를 마친 문승유는 새 드라마 ‘너에게 다이브’로 활동을 이어간다. 문승유는 극 중 서예랑 역을 맡는다. 서예랑은 재력과 능력, 안목과 대범함을 갖췄지만, 연인 앞에서는 약한 모습을 보이는 인물이다. 문승유는 강한 겉모습과 대비되는 서예랑의 내면을 연기할 예정이다.문승유는 앞서 드라마 ‘금수저’, ‘가슴이 뛴다’, ‘웨딩 임파서블’, ‘폭군의 셰프’, ‘우주메리미’, ‘유부녀 킬러’ 등에 출연했다. 차기작 ‘너에게 다이브’에서는 또 다른 캐릭터로 시청자들과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr