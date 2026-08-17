수영이 근황을 공개했다. / 사진=수영 SNS

수영이 근황을 공개했다. / 사진=수영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 영화 '오케이 마담2' 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다.17일 수영은 자신의 SNS에 "오케이마담보러 극장가야하지 안야"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 수영은 실내 공간에서 화려한 명품 상자에 둘러싸인 채 웃고 있다. 수영은 블랙 가죽 재킷을 입고 스모키한 화장으로 평소 모습과는 다른 강렬한 인상을 보여줬다. 머리에 착용한 선글라스로 카리스마를 더했다. 명품 상자에 둘러싸인 모습이 어떤 장면인지 궁금증을 자아낸다.다른 사진에서 수영은 실버톤의 광택감이 도는 드레스에 로브를 걸치고 거울에서 셀카를 찍고 있다. 수영은 도도한 표정으로 화면을 응시했다. 카리스마 있는 표정에 큰 키와 늘씬한 몸매가 더해져 눈길을 끌었다.수영이 맡은 캐릭터에도 관심이 쏠렸다. 수영은 지난 12일 개봉한 '오케이 마담2'에서 빌런 안야 역을 맡아 다양한 액션 연기를 선보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr