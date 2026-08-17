수영이 근황을 공개했다. / 사진=수영 SNS
수영이 근황을 공개했다. / 사진=수영 SNS
그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 영화 '오케이 마담2' 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다.

17일 수영은 자신의 SNS에 "오케이마담보러 극장가야하지 안야"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 수영은 실내 공간에서 화려한 명품 상자에 둘러싸인 채 웃고 있다. 수영은 블랙 가죽 재킷을 입고 스모키한 화장으로 평소 모습과는 다른 강렬한 인상을 보여줬다. 머리에 착용한 선글라스로 카리스마를 더했다. 명품 상자에 둘러싸인 모습이 어떤 장면인지 궁금증을 자아낸다.
수영이 근황을 공개했다. / 사진=수영 SNS
수영이 근황을 공개했다. / 사진=수영 SNS
다른 사진에서 수영은 실버톤의 광택감이 도는 드레스에 로브를 걸치고 거울에서 셀카를 찍고 있다. 수영은 도도한 표정으로 화면을 응시했다. 카리스마 있는 표정에 큰 키와 늘씬한 몸매가 더해져 눈길을 끌었다.

수영이 맡은 캐릭터에도 관심이 쏠렸다. 수영은 지난 12일 개봉한 '오케이 마담2'에서 빌런 안야 역을 맡아 다양한 액션 연기를 선보였다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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