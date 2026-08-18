배우 정해인이 매니저로 함께 일하고 있는 친동생을 향한 각별한 애정을 전한다./사진제공=SBS

배우 정해인이 매니저로 함께 일하고 있는 친동생을 향한 각별한 애정을 전한다./사진제공=SBS

다산 정약용의 6대 직계 후손으로 알려진 배우 정해인이 매니저로 함께 일하고 있는 친동생을 향한 각별한 애정을 전한다.오는 18일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에는 정해인과 허성태가 게스트로 출연해 MC 유재석, 유연석과 서울 동작구를 찾는다.정해인은 자기 매니저로 일하고 있는 친동생에 관한 이야기를 꺼낸다. 앞서 온라인 커뮤니티에서는 공항에서 정해인에게 커다란 우산을 씌워주는 매니저의 모습이 담긴 사진이 화제를 모았다. 이후 해당 매니저가 정해인의 친동생이라는 사실이 알려지면서 관심을 받았다.정해인은 동생을 "엄마가 만들어준 제 따까리(?)"라고 소개해 웃음을 자아낸다. 이어 "오늘도 같이 왔다. 항상 현장을 같이 다니고 있다"며 현재도 동생과 함께 일하고 있다고 설명한다.가족과 함께 일하는 데 따른 어려움에 관해서도 이야기한다. 유재석이 "동생이 같이 다니려면 쉽지 않겠다"며 형제가 함께 일하는 것에 관해 묻자 정해인은 "서로 노력을 많이 한다. 동생이 제 일이 어떻게 돌아가는지 다 알다 보니까 의지가 되고 도움이 많이 된다"고 답한다.오랜 시간 현장을 함께하면서 형제 이상의 동료 관계가 형성됐다고도 말한다. 정해인은 "지금은 가족을 넘어선 관계인 것 같다"며 동생을 향한 신뢰를 나타내고, 이를 들은 유재석은 "좋다, 좋아"라고 반응한다. 정해인과 친동생이 함께 일하게 된 과정과 두 사람의 관계에 관한 이야기는 이날 방송에서 공개된다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr