박민하가 근황을 공개했다. / 사진=박민하 SNS

박민하가 근황을 공개했다. / 사진=박민하 SNS

아나운서 출신 방송인 박찬민의 딸이자 배우 박민하가 물오른 미모를 자랑했다.박민하는 지난 16일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 박민하는 탈의실로 보이는 곳에서 거울 셀카를 찍고 있다. 박민하는 코랄 빛의 얇은 트레이닝 셋업을 입고 뼈말라 몸매를 드러냈다. 긴 생머리를 늘어뜨린 박민하는 뚜렷한 이목구비를 자랑하며 청순한 분위기를 자아내는가 하면 윙크로 상큼하고 귀여운 매력을 보여주기도 했다.다른 사진에서는 블랙 크롭 티셔츠에 화이트 쇼트 팬츠를 입은 채 포즈를 취하고 있다. 어린 시절 SBS 예능 '스타주니어쇼 붕어빵'에 출연해 사랑받던 귀여운 모습은 온데간데없이 성숙한 숙녀가 된 모습이 눈길을 끌었다.박민하는 2011년 MBC 드라마 '불굴의 며느리'를 통해 배우 활동을 시작했다. 이후 영화 '감기', '공조' 등에 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr