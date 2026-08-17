배우 임원희가 이희진과 강릉 데이트를 즐겼다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 화면 캡쳐

배우 임원희가 이희진과 강릉 데이트를 즐겼다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 화면 캡쳐

배우 임원희가 '미운 우리 새끼'에서 이희진과 강릉 데이트를 즐겼다.지난 16일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 배우 임원희와 그룹 베이비복스 출신 배우 이희진이 만나는 모습이 담겼다. 두 사람은 강릉에 있는 임원희의 와인바로 향했다.임원희는 와인바에 대해 2022년 오픈해 운영한 지 4년이 됐다고 말했다. 임원희는 "희진 씨 같은 여성분을 데려온 적이 없다"고 말하며 특별한 분위기를 자아냈다. 이희진은 와인바가 좋다고 칭찬하면서도 "너무 외진 곳에 있다"며 단점을 언급했다.임원희는 "사실 가게를 내놓은 상태다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 카페 운영 경험이 있는 이희진은 안타까워하며 "우리 카페에도 손님이 없었다가 활성화하려고 많이 노력해서 손님이 많아졌다"고 털어놨다. 이희진은 "무조건 서울에 스케줄이 없으면 카페에 와 있어야 한다"고 자신의 비법을 설명했다. 그러면서 "사람들이 모른 척해도 그럴 땐 더 밝게 인사했다"고 덧붙였다.두 사람은 와인잔에 서로의 얼굴을 그리며 달달한 분위기를 풍겼다. 스튜디오에서 보고 있던 서장훈은 설레는 마음을 감추지 못했다. 하지만 이희진이 임원희가 그린 자신의 모습에 "왜 귀신을 그려놨냐"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr